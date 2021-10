Manila Nazzaro dubbiosa su Sophie Codegoni/ “A 19 anni il flirt te lo fai se…”

Manila Nazzaro nutre delle perplessità in merito al rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La Nazzaro ha sottolineato che l’ex tronista sarebbe interessata solo a fare strategia alle spalle dell’imprenditore. Manila infatti si è posta il seguente interrogativo: “Non ha un senso. Perché succede questo? Per noia? Per strategia? Perché comunque, perdonami, a 19 anni i flirt te li fai. Che c’hai da perdere? A 19 anni tu lo fai il flirt qua dentro se la persona ti piace”. La Selassiè ha poi mostrato un atteggiamento di incredulità di fronte alla volontà di Sophie di conoscere meglio Gianmaria a livello caratteriale e spiega: “Se ci passi del tempo insieme lo capisci subito se ti piace la testa o meno di quella persona. Come è successo a me con Samy (…) Qua, invece, è avanti già da 3 settimane ’sta cosa”.

Manila Nazzaro/ Difende Soleil Sorge e "scarica" Sophie Codegoni

Non sappiamo se l’argomento verrà affrontato in diretta ma speriamo che le dirette interessate rimangano sulle loro posizioni. Manila Nazzaro proprio qualche settimana fa aveva smascherato Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge accusandoli di aver creato delle dinamiche a tavolino per occupare spazio durante le puntate.

Francesco Cozza "Gli attacchi di Manila Nazzaro? Meglio stare zitto"/ Si ricordi che è madre dei nostri figli

Manila Nazzaro commenta l’eliminazione di Raffaella Fico: “Da quando è uscita…”

Dopo l’eliminazione di Raffaella Fico, Manila Nazzaro ha tirato un sospiro di sollievo. Parlando con Ainett Stephens, Manila ha fatto notare come l’atmosfera sia radicalmente cambiata dopo che la showgirl è uscita dalla casa: “Io devo riconoscere che da quando Raffaella è uscita c’è un atmosfera differente, lei stava sempre a sparlare”. Manila ha notato un rapporto più disteso anche con gli altri inquilini, in particolare con Soleil Sorge che sembra aver trovato una squadra anche nel rapportarsi agli altri. Ainett e Manila hanno parlato dei gruppi che si erano creati quando c’era con Raffaella Fico tanto che la Stephens ha ammesso: “Eravate voi che stavate sempre per i fatti vostri, a me avevate messo da parte. Ero con te e Soleil, altrimenti ero completamente solo. Francesca ha un senso personale di odio per gli altri, ho cercato di spiegarglielo ma niente. In confessionale io dissi che non vado a fare la guerra degli altri”. Raffaella Fico cosa penserà di queste dichiarazioni? Dobbiamo aspettarci un suo rientro nella casa per un confronto?

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro/ "Scarica" Raffaella Fico e si schiera con Soleil, la strategia premierà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA