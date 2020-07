Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati?/ Falò a Temptation Island…

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati nel corso dell’avventura vissuta a Temptation Island 2020? L’ex Miss Italia e l’ex calciatore, insieme da tre anni, non stanno attraversando un momento facile. Nel corso della terza puntata, Amoruso, dopo aver ascoltato le parole della fidanzata che ha ribadito di non poter lasciare il proprio lavoro e di non poter dipendere economicamente dal proprio uomo, ha tirato fuori la propria delusione confessando di essere pronto anche ad uscire da solo avendo già dimostrato alla compagna l’intenzione di assumersi tutte le respoonsabilità. I due, dunque, si lasceranno davvero? A svelare qualche anticipazione su quello che sarà il resto del percorso della coppia vip è Gossip News Italia secondo cui Manila e Lorenzo porteranno a termine il percorso, restando nel villaggio fino al ventunesimo giorno. I due, però, usciranno da soli o insieme?

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO, ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2020

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non solo resteranno nel villaggio di Temptation Island 2020 fino all’ultimo giorno, ma usciranno insieme. La coppia, stando alle anticipazioni riportate da Gossip News Italia, resisterà alle tentazioni nonostante qualche atteggiamento dell’ex Miss Italia non gradito dall’ex calciatore. Probabilmente, dunque, il falò della Nazzaro e di Amoruso sarà trasmesso solo nel corso dell’ultima puntata. Le indiscrezioni riportate da Gossip News Italia, dunque, saranno confermate? La proposta di matrimonio oggetto di rumors negli scorsi giorni ci sarà davvero? Non ci resta che aspettare la messa in onda di tutte le puntate per scoprire se Lorenzo, diventato il punto di riferimento di tutti i fidanzati di Temptation Island 2020 e Manila riusciranno a superare davvero i problemi che li hanno spinti a partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA