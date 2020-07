Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso/ Arrivano i primi dubbi per la coppia… (Temptation Island 2020)

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono fra le coppie più in bilico di Temptation Island 2020. Lui, considerato un po’ il saggio del villaggio degli uomini, continua ad avere scoppi di rabbia nel vedere la fidanzata alle prese con i Tentatori. “La sto vivendo bene”, ha detto l’ex campione prima di ricevere i video al secondo falò, “il pensiero è continuo dall’altra parte del villaggio, non c’è quel contatto, quella continuità […] ed è chiaro che il tarlo continua a scavare. Per quanto tu possa essere sicuro del tuo amore, e io lo sono e lo sarò sempre, è chiaro che alcune volte i pensieri non dico maligni, i pensieri che ti possono dare preoccupazioni vengono fuori”. Una premessa che si è scontrata poi con il video ricevuto sulla fidanzata: Manila, dopo aver messo la crema a tutti i Single, ha chiesto a Simone di spalmargliela sulla schiena, “Fino all’osso sacro”. Durante una confidenza con le altre protagoniste, Manila ha ammesso invece di non essere ancora riuscita a pensare a due. “Lui non ha proprio voglia di trasferirsi”, ha aggiunto, “io vorrei ma non posso, non posso dipendere da un uomo per pensare ai miei figli, io devo lavorare“. La sua paura infatti è che se qualcosa andasse storto con Lorenzo, lei rimarrebbe senza nulla in tasca e soprattutto senza un futuro. “Mi sembra che dall’altro lato del villaggio le bugie siano troppo esagerate”, ha detto invece Lorenzo al conduttore, “prima di venire qua si è parlato di prendere una casa a Roma”. Clicca qui per guardare il video di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore su tutte le furie

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno entrando nel vivo di Temptation Island 2020. Nella scorsa puntata, l’ex calciatore ha vissuto un brutto momento durante il secondo falò, anche se ha mantenuto il controllo fino alla fine dell’incontro con il conduttore. Salvo poi scoppiare una volta arrivato al villaggio: Lorenzo non ha tollerato di vedere la fidanzata ammiccante e sensuale durante la sfilata. Per non parlare poi della leccata sul viso data al Tentatore Alex. Non è stato questo però a far scattare Amoruso, quanto alcune parole di Manila. Quest’ultima infatti ha messo in dubbio il fatto che lui sia affidabile e responsabile, soprattutto nei confronti dei suoi figli. “Se deve cercare delle motivazioni per obbligarmi a fare una cosa che sa che non si può fare, per tanti motivi, mi sa che ha imbroccato la strada sbagliata“, ha detto poi parlando del fatto di non voler lasciare Firenze per via dei suoi interessi economici e affettivi. Non è chiaro quando fra i due potrà esserci il falò di confronto, ma su Sorrisi è spuntata un’ipotesi di recente: Lorenzo potrebbe addirittura chiedere la mano dell’ex Miss Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA