Manila Nazzaro e Stefano Oradei, scambio di dediche romantiche su Instagram/ Foto: “Meriti tutto”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, romantiche dediche sui social per la nuova coppia

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più. Da qualche settimana la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, e da allora è tutto un susseguirsi di video e dediche social. Dopo l’appassionato ballo di pochi giorni fa, oggi Manila e Stefano si sono scambiati dediche romantiche.

Il ballerino e coreografo ha condiviso in una story su Instagram lo scatto della colazione amorevolmente preparatagli dalla compagna, il tutto accompagnato dalla frase “Mi vizia!” La stessa immagine è stata poi condivisa anche da Manila, che ha così risposto all’affermazione di Stefano Oradei: “Lo meriti tutto!”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei innamoratissimi: le parole della conduttrice

Di recente Manila Nazzaro, nel corso di un’intervista al settimanale Gente, ha parlato proprio della sua nuova storia d’amore, dichiarando: “Io sono una persona prudente, ma questa volta mi sono buttata. Forse perché da subito questa storia è partita come vera e seria e io avevo un gran bisogno di stabilità, nella relazione precedente non l’avevo trovata. Già conviviamo, con lui è tutto così naturale e vero. I miei figli lo hanno accettato subito”.

Ricordiamo che, prima di iniziare una relazione con Stefano Oradei, Manila è stata legata per alcuni anni a Lorenzo Amoruso. I due stavano anche per convolare a nozze ma tutto si è poi improvvisamente concluso e in malo modo. Oggi tra loro non ci sono più rapporti.

