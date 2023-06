Manila Nazzaro: “Lorenzo Amoruso? Prigioniera di una relazione tossica”/ “Stefano Oradei? Persona speciale”

Manila Nazzaro e la fine della storia con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro, dopo anni, ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Lorenzo Amoruso. Una scelta consapevole che l’ha esposta anche a critiche feroci contro cui si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. Oggi, la Nazzaro ha deciso di rompere ufficialmente in silenzio parlando della scelta di chiudere la storia in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine Confidenze. “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica”, le parole della conduttrice.

Una scelta di cui l’ex Miss Italia non si è mai pentita: “Non ho ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto. Ora sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro“, ha aggiunto la Nazzaro che, in tre mesi, ha rivoluzionato tutto chiudendo la storia e lasciando “un lavoro sicuro” in radio.

Manila Nazzaro e il rapporto con Stefano Oradei

Da settimane, il nome di Manila Nazzaro viene accostato a quello di Stefano Oradei, ex maestro di Ballando con le stelle. Sulle pagine di Confidenze, la Nazzaro parla anche del loro rapporto definendo Oradei “una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza. Per il futuro mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”.

Nonostante le sofferenze vissute in amore, la Nazzaro non perde le speranze di trovare il grande amore. Nel frattempo, si dedica ai suoi figli, al lavoro e alle amiche che sono state fondamentali per affrontare una fase delicata della sua vita.













