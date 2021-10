Manila Nazzaro, perché è finita con Francesco Cozza?/ “Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio”

Prima di incontrare Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro è stata sposata con Francesco Cozza. Con lui, Manila ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio. All’inizio, i due erano molto innamorati ma con il tempo la distanza per gli impegni di lavoro portò ad un allontanamento. Manila e Francesco decisero di separarsi di comune accordo ma ciò che Manila Nazzaro scoprì successivamente fu un boccone amaro da digerire. Ufficializzata la separazione, Manila scoprì su Instagram che l’ex marito aveva un’altra famiglia. Francesco Cozza aveva una famiglia parallela. Manila aveva raccontato: “Io ero sempre a Roma per lavoro eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia”. In quel periodo, Manila stava lottando anche contro un tumore all’utero e questo ha reso le cose ancora più complicate. Francesco non ha avuto il coraggio di starle accanto: “Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia è stato egoista… ho fatto da madre e da padre ai miei figli”, ha dichiarato l’ex Miss Italia.

Manila Nazzaro ha poi voltato pagina e ha ammesso di aver accolto con gioia il divorzio dal marito. Ha infatti raccontato: “Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra”. Manila ha svelato di aver organizzato una festa con Lorenzo Amoruso, il suo nuovo compagno, e con gli amici: “Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

Manila fece capire che la colpa per la fine della relazione era stata di entrambi: “Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita”. Manila non ha mai perdonato all’uomo il fatto di aver iniziato una relazione prima della separazione. Francesco Cozza, infatti, adesso sta con un’altra donna dalla quale nel 2018 ha avuto un terzo figlio: “Non è una cosa bella, vedere delle immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui”, ha detto Manila che poi ha concluso aggiungendo: “Lui non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”. Ora l’ex Miss Italia ha ritrovato il sorriso accanto a Lorenzo Amoruso con cui ha partecipato a “Temptation Island”.

