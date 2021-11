Manila Nazzaro piange al GF Vip “Un anno fa l’aborto”/ “Io sentivo che c’era ma…”

Non è un giorno facile oggi, 16 novembre, per Manila Nazzaro. La conduttrice, in un momento di confidenza con Aldo Montano, si è lasciata andare alle lacrime ricordando che esattamente un anno fa le dicevano che aveva perso il bambino che portava in grembo. “Sono delle giornate un pò così. Ieri pensavo che un anno fa oggi ho avuto l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo.”, ha raccontato Manila ad Aldo.

“Mi ricordo questa settimana di un anno fa. Io lo sentivo già, mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, una giornata tremenda.”, ha aggiunto, senza trattenere le lacrime. Al suo fianco il compagno Lorenzo Amoruso, che con grande gioia aspettava l’arrivo del bambino insieme a lei.

Manila Nazzaro e il dramma dell’aborto: “Un anno fa esatto la terribile notizia”

Manila Nazzaro ricorda al Grande Fratello Vip che la reazione di Lorenzo alla terribile notizia fu molto differente dalla sua. “Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distarsi, come a dire ‘non voglio pensare a niente’. – ha rivelato – Io invece ero chiusa in stanza e tutti che mi dicevano ‘mi spiace, mi spiace’ e mi toccavano la pancia. Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Non riuscivo a capire.” Ricordare quei momenti è per lei ancora drammatico: “Oggi è stato come se qualcuno mi avesse detto: ‘Ti ricordi un anno fa?’. In quel momento per me era una ripartenza, era oltre un figlio di due persone che si amano.”, ha confessato a Montano. Infine la gieffina ha rivelato di essersi data tanta forza: “Poi lo accetti. Nei momenti peggiori pensavo alle cose belle che avevo: la salute, i bambini che erano felici e sereni“.

