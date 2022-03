Manila Nazzaro sparita dopo il GF Vip?/ “Ho lottato, ma anche fallito”

Manila Nazzaro: “Ho bisogno di ricaricarmi”

Manila Nazzaro ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 a un passo dalla finale: la ex Miss Italia ha perso al televoto contro Barù nella puntata di giovedì scorso. Da quel momento Manila sembra essere sparita, a parte un video in cui si vede il suo ritorno a casa e gli abbracci ai due figli, Nicolas e Francesco Pio. L’ex gieffina, però, ha risposto ad alcune domanda dei fan su Twitter, spiegando anche il motivo della sua assenza: “No ragazzi non dovete chiamare Chi l’ha Visto. Torno presto ve lo prometto… sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti. Ed io sto rinascendo grazie a tutto questo affetto. Sempre con voi. Cercando si non deludere nessuno: ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito. Ma mai tradito me stessa… Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere”.

Il GF “incredibile e totalizzante” per Manila Nazzaro

Nella puntata di giovedì scorso del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro appena entrata nello studio di Canale 5 ha detto: “Il GF per me è stato incredibile e totalizzante. Mi sono data totalmente, non mi sono mai tradita e non sono stata qualcosa che non sono anche nella vita di tutti i giorni… Il mio difetto è la paura di illudere chi ho davanti e questo mi portava a comprendere l’incomprensibile. Però non sono mai stata fasulla. Andare via dal GFVip è come se finisse una sorta di relazione”. Nelle ultime ore la ex Miss Italia ha condiviso sui social il bigliettino che le ha lasciato Delia Duran nel beauty: “Tvb Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso spesso per me. La tua forza è stata la mia forza qui. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa”. Per Manila questo è il segno che “ne è valsa la pena”.

