Delia Duran, biglietto per Manila Nazzaro/ Lei “Ne è valsa la pena”: cosa c’è scritto

Delia Duran ha scritto un biglietto per Manila Nazzaro e lo ha nascosto nella sua valigia prima che venisse presa dal Grande Fratello Vip per essere consegnata alla proprietaria dopo la sua eliminazione dalla Casa. A svelare il retroscena è stata proprio Manila, che tornata a casa ha disfatto le valigie e scoperto che all’interno c’era una dedica dell’amica. L’ex Miss Italia ha quindi deciso di fotografarlo e pubblicare tutto sui social. “Sistemando le valigie scopro l’ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo mi dimostra che ne è valsa la pena”.

Ma cosa ha scritto la moglie di Alex Belli? “Tvb Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso spesso per me. La tua forza è stata la mia forza qui. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa”, si riesce a leggere dal bigliettino riportato da Novella 2000. Dunque, l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Delia Duran e Manila Nazzaro sembra destinata a proseguire anche al termine del reality.

L’AMICIZIA TRA DELIA DURAN E MANILA NAZZARO

L’amicizia tra Delia Duran e Manila Nazzaro nata al Grande Fratello Vip ha fatto discutere sui social, perché in quel momento l’ex Miss Italia era legata a Soleil Sorge, con cui la modella venezuelana si era scontrata per la “chimica artistica” con Alex Belli. Per questo l’influencer si è allontanata da Manila, che ha stretto la sua amicizia con la moglie di Alex Belli. Non sono mancate le liti proprio per questo motivo.

Manila Nazzaro, comunque, oltre ad aggiungere il suo commento alla foto del bigliettino di Delia Duran, ha scritto: “Sto tornando piattini del mio cuore”, ha aggiunto taggando proprio l’amica e il compagno. Dunque, questa sorpresa è per Manila la conferma della veridicità del rapporto che ha costruito con la modella nella Casa del Grande Fratello Vip. Resta da capire se proseguirà davvero fuori dal reality che terminerà proprio domani con la finale.

