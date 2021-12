Manila Nazzaro vs Lulù Selassiè “di Vip non avete niente”/ “Non giudicare mai la vita e i dolori degli altri”

Manila Nazzaro ha avuto uno scontro molto duro con le sorelle Selassiè. L’ex Miss Italia si era ritrovata a commentare la reazione esagerata di Lucrezia. Le principesse, in quel momento in nomination, avevano espresso il loro malcontento dicendo di essere state nominate perché sono le meno conosciute del gruppo e, invece, proprio per questo motivo avrebbero meritato di continuare il loro percorso. La Nazzaro, quindi, ha raccontato agli altri inquilini come ha risposto a queste accuse parlando proprio con le dirette interessate: “Dopo tutti questi discorsi.. Io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?”. Manila ha cercato poi un chiarimento e ha dato un consiglio a Lulù: “Non giudicare mai la vita e i dolori degli altri”. Manila ha rivendicato i vent’anni di carriera che ha alle spalle e per cui si sente meritevole di partecipare a #GFVIP al pari dei più giovani della Casa: “Non può passare il messaggio che a 40 anni non ho diritto di partecipare ad un programma televisivo”, ha osservato.

Nell’ultima puntata Manila Nazzaro non è stata certamente fra i protagonisti della serata, forse frenata dal verdetto della nomination a suo carico. In tarda serata è arrivato infatti il momento del responso dove per sua sorpresa è stata graziata dal pubblico che per il 18% ha votato in favore della sua permanenza, decretando così l’esclusione di Clarissa Selassiè. Oltre alla gioia per aver superato il rischio di essere eliminata, ha piacevolmente scoperto di essere stata scelta come immune così da non essere quindi nominabile oltre ad avere la possibilità di comunicare la propria nomination in maniera segreta. In quell’occasione ha deciso di fare il nome di Jessica Selassiè, la motivazione è stata molto chiara; a suo dire la ragazza avrebbe influenzato il comportamento delle sorelle in maniera negativa, dimostrandosi una vera e propria manipolatrice. Manila Nazzaro ha infatti deciso di affrontare Jessica Selassiè consigliandole di separare il gioco dai suoi rapporti familiari: “Però ogni tanto alleggerisciti, non ti pigliare le responsabilità di tutti, ogni volta. Non puoi avere sotto controllo tutto. Se ti carichi di tutti i drammi degli altri non dai sfogo al tuo disagio perché stai male”. L’ex miss Italia crede infatti che Jessica si stia trovando immischiata in un gioco che non è il suo perché sente di dover proteggere le sorelle minori.

