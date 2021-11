Manila Nazzaro/ “Manuel sempre chiaro, Lulù purtroppo è partita per la tangente”

Se durante la puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro non ha avuto il suo momento dedicato, il suo rapporto con i compagni non cambia mai e nessuno avrebbe dei motivi validi per nominarla o volerle effettivamente del male, nonostante ci siano stati degli alti e bassi con alcuni concorrenti. Anche il pubblico da casa la ama, infatti abbiamo assistito alle sue risposte ai commenti dal mondo dei social.

Nel dopo puntata è stata impegnata a consolare Lulù Selassié dopo l’escalation del suo rapporto con Manuel Bortuzzo. La Nazzaro ha cercato (come ha fatto con Miriana dopo la puntata di lunedì scorso) di farle capire i punti di vista del ragazzo e soprattutto di consolarla, evitando di andare a caccia di chi l’ha nominata e i motivi per cui ora si trova al televoto con le sue sorelle. Non sono mancati nemmeno i momenti di gioco, infatti durante il momento fitness è stata protagonista con Francesca Cipriani di un discorso sul corpo libero, di cui la showgirl non ne sapeva il significato; dopo di che, le due assieme a Carmen Russo sono andate a farsi una doccia dedicando un balletto intimo ai rispettivi compagni, tra le risate dei vip.

Manila traa le più amate dal pubblico del Grande Fratello vip

Il momento più romantico a cui Manila Nazzaro ha assistito è stato il regalo che Alessia, la fidanzata e futura moglie di Davide Silvestri, ha fatto all’attore appostandosi dietro le mura della casa: insieme a Soleil, Carmen, Manuel e Alex, i vipponi hanno aiutato Davide a farsi sentire intonando cori e urla destinate alla giovane.

Venerdì scorso Manila non ha ottenuto l’immunità ma si è salvata lo stesso, potendosi quindi dedicare al suo ruolo di “mamma chioccia” all’interno della casa, tanto che passa più tempo ad essere un punto di riferimento per gli altri che pensare a sé stessa, anche se non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Il pubblico la ama, è una delle preferite dal web infatti, tanto che spesso si parla di lei nell’hashtag #GfVip. Non vediamo l’ora di scoprire quale altro gioco con le sue amiche ci regalerà Manila, come si prepara all’imminente costruzione di casa sua a distanza e quale saggio consiglio ha da regalare ancora ai vip.

Manila Nazzaro analizza la situazione tra Lulù e Manuel

Nelle ultime ore, tra una chiacchiera e l’altra Manila Nazzaro si è ritrovata a parlare con Clarissa ancora una volta di Lulù e della situazione alquanto complessa che si sta trascinando legata a Manuel Bortuzzo. Da una parte c’è Clarissa che si lamenta del fatto di non riuscire più a godersi a pieno l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dall’altra Lulù che avrebbe esaurito le sue energie.

Manila ha ascoltato lo sfogo di Clarissa che si augura, arrivata a questo punto, di uscire stasera e successivamente ha commentato: “Sicuramente Jessica è come lei molto stanca, anzi Jessica è proprio snervata a volte, invece Clarissa ha più pazienza”. Analizzando la situazione anche insieme a Miriana, Manila ha compreso la paura della sorella minore delle Selassié: “La sua paura è che questo succeda per due-tre giorni e poi ricade, ma credo che Manuel cambierà atteggiamento nei suoi confronti!”. Secondo la Nazzaro, “non credo che lui rischierà di ricascare in una situazione strana, lui è stato sempre molto chiaro ma Lulù purtroppo è partita per la tangente ed aveva una prospettiva differente”, ha proseguito. “Manuel ha le sue energie e deve utilizzarle per altro, non certo per portare rancore verso un atteggiamento sbagliato”, ha chiosato l’ex Miss Italia.

