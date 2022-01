Manila Nazzaro Vs Nathaly “Finta amica di Soleil”/ Ricciarelli: “Persona negativa!”

È sempre più accesa la rivalità tra Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. Il televoto di lunedì, che ha proclamato la Caldonazzo preferita dal pubblico, ha smosso molti animi nella Casa, soprattutto quelli del trio composto da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila stessa. In confessionale, dopo la puntata, la Nazzaro ha infatti dichiarato di non credere affatto alla Caldonazzo.

“Ci sono persone che in questa finta pace cercano in qualche modo di tessere comunque la tela, ed è quello che fondamentalmente fa Nathaly facendo la finta amica di Soleil. Nathaly si lamenta che non è amica delle donne, ma lei con le donne come si pone?”, si è dunque chiesta la conduttrice. D’altronde dello stesso parere è la Ricciarelli che di Nathaly, in confessionale, ha detto: “È una persona negativa perché dice le cose, le provoca, poi mi ha offeso tantissimo!”

Non solo Manila Nazzaro contro Nathaly Caldonazzo: le parole di Carmen Russo

Le due donne non sono le uniche ad aver criticato Nathaly Caldonazzo nelle ultime ore. Anche Carmen Russo, che con lei ha avuto uno screzio legato a suo marito Enzo Paolo Turchi, ha fatto intendere che la showgirl non è stata sincera come dice: “Le bugie ci sono ma a me non me ne frega proprio niente. Però credimi quando ci sono i figli vai oltre…” Difatti Enzo Paolo, in puntata, ha rivelato a Carmen Russo che la loro bambina si è messa a piangere per via delle rivelazioni di Nathaly. È proprio per questo motivo che la Russo ha deciso di evitare qualsiasi tipo di discussione: “Ho evitato per tutelare una bambina e farle capire che non era successo niente…”, ha quindi concluso.

