Maninni è tra le sorprese della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 dove ha partecipato con il brano “Spettacolare” scelto al primo ascolto dall’ex conduttore e direttore artistico Amadeus. Un vero e proprio “love at first listen” per Amadeus che non ha avuto alcun dubbio nel scegliere il giovane cantautore barese tra i 30 big in gara. Una scelta vincente visto che “Spettacolare” è stato uno dei successi dell’ultimo Sanremo 2024 che ha permesso al giovane cantante di farsi apprezzare e conoscere dal grande pubblico. La passione per la musica per Maninni è arrivata durante un concerto degli U2: aveva soli 9 anni quando il padre lo porta allo Stadio San Siro di Milano. Un’emozione che il cantante ricorda ancora oggi e che ha raccontato così dalle pagine di rollingstone.it: “era la prima volta di un live in uno stadio e quando ho sentito l’assolo di chitarra di The Edge in Sunday Bloody Sunday è stato un colpo di fulmine”.

Dopo quel concerto una volta tornato a casa Alessio ha chiesto al padre che voleva iniziare a suonare: “ho iniziato a scrivere le mie canzoni a 15 anni perché quando suonavo con la prima band avevo sentito l’esigenza di non suonare più i brani di altri”.

Maninni: dalla partecipazione ad Amici alla svolta con Sanremo 2024

La musica è entrata così prepotentemente nella vita di Maninni che ha deciso di mettersi in gioco partecipando al talent Amici di Maria De Filippi dove è stato eliminato poco prima di raggiungere la fase del serale. Non sono mancati i momenti di difficoltà, i cosiddetti momenti no che ti spingono a pensare di mollare tutto, ma lui non ha mai pensato di abbandonare la musica. “Ad un certo punto ho pensato: “Ho fatto davvero tutto quello che potevo?”. Mi è venuta la tentazione di lasciare il palco e provare a raggiungere la gente come autore, anche se la strada era sempre scrivere, produrre o collaborare con altri artisti. Non riuscirei a pensare alla mia vita senza la musica” – ha detto il giovane cantante che tutti conosciamo per il successo di Spettacolare.

Eppure c’è una canzone a cui è particolarmente legato e che ha rivelato dalle pagine di Rolling Stone: “sii intitola Vaniglia, l’ho scritta in un periodo particolare della mia vita e mi ha permesso di avere un contratto manageriale. Un pezzo che, quando l’ho scritto, mi sono detto subito: questa è una canzone importante. Credo sia stata anche quella che mi ha fatto cambiare l’approccio verso il modo di fare musica”.