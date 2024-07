Maninni/ Da Amici a Sanremo senza cambiare mai: “sono ancora quello che mangia la pizza con gli amici”

Con il singolo “Spettacolare”, Mannini è stato una delle giovani sorprese del Festival di Sanremo 2024 fortemente voluto da Amadeus che ha immediatamente creduto nella potenza del brano. Intervistato da Vanity Fair, il cantante parlando di come è cambiata la sua vista grazie al Festival ha detto: “ho capito esattamente quale sia il mio reale obiettivo con la musica: arrivare al cuore delle persone, senza troppe sovrastrutture”. Il successo di “Spettacolare” è arrivato nel tempo conquistando il cuore di milioni di ascoltatori per la gioia del cantante che ha precisato :”è entrata davvero nelle storie della vita di alcune persone, che le ha aiutate in periodi difficili”. Nonostante la fama e la popolarità la vita di Mannini non è cambiata più di tanto: vive ancora nella sua città Bari e non si è trasferito a Milano dove tutti dicono giri la musica.

“Sono ancora quello che mangia la pizza con gli amici” – ha detto il cantante che in passato ha partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi, un’esperienza sicuramente importante, ma che poi l’ha fatto schiantare. “Per un anno vivi grazie agli strascichi di un’esperienza televisiva, hai tante attenzioni intorno, ti cercano per gli eventi, inizi a guadagnare bene” – ha raccontato il cantante, ma ben presto vieni inghiottito da quella luce fino a quando “la scia mediatica finisce” e di ritrovi “senza un euro a fare il fattorino per le pizze o a lavorare in un call center”.

Mannini e la vita privata: è fidanzato?

Dopo l’avventura di Amici di Maria De Filippi, Mannini si è rimboccato le maniche facendo diversi lavori senza mai abbandonare il sogno di fare musica e riuscendo così a giocarsi un’altra chance come cantante big al Festival di Sanremo 2024. Un’esperienza importantissima che l’ha visto gareggiare con grandi nomi della musica italiana come Emma, Negramaro, Ricchi e Poveri, Annalisa e tanti altri.

Parlando della vita privata, Mannini non sembrerebbe essere fidanzato; spulciando il suo profilo Instagram, infatti, non ci sono foto in dolce compagnia di nessuna ragazza che potrebbe far pensare alla sua fidanzata. Una cosa è certa: le sue canzoni parlano d’amore come ha rivelato a Vanity Fair: “la maggiore sofferenza risale al liceo. Ero innamorato perso di questa ragazza, ci siamo rincorsi per due anni senza che succedesse mai nulla, perché lei giocava con me… diciamolo, era un po’ stronza”.

