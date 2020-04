ManoMano, spot su “cosi” e aggeggi fai da te/ Video: italiani tornano uomini di casa?

ManoMano è il nuovo fenomeno pubblicitario. L’e-commerce specialista di fai da te, giardinaggio e arredo casa, è infatti tornato sugli schermi italiani, ma con una saga pubblicitaria che ha “conquistato” gli italiani. Si chiama “Puoi farlo da te” ed è stata firmata dall’agenzia Marcel, nuovo partner creativo dell’azienda. La genialità di questa campagna pubblicitaria sta nel fatto che ha colto perfettamente la realtà in cui ci ritroviamo. Diciamocelo pure: molte delle pubblicità che vediamo in tv ci sembrano ormai superate, legate ad una realtà che ormai non ci appartiene più. E questo purtroppo a causa del coronavirus, che ha stravolto le nostre vite e abitudini. La forza, quindi, dei nuovi spot di ManoMano sta nel proporre situazioni che sono più “attuali”. Costretti a restare a casa a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo più tempo per dedicarci a piccole attività e gli italiani allora “tornano” ad essere uomini di casa. Anche chi è lavora in modalità smart working trova il tempo per pulizie e lavoretti di manutenzione, fai da te e giardinaggio, ma anche decorazione della casa. Ma servono gli strumenti giusti. E qui entra in gioco appunto ManoMano.

MANOMANO, VIDEO SPOT IRRIVERENTE SU “COSI” E AGGEGGI FAI DA TE

Alle spalle di questa campagna pubblicitaria c’è un’indagine di ManoMano, realizzata insieme a YouGov, sulle recenti abitudini degli italiani. Sono aumentati i lavori di manutenzione nel tempo libero, così pure gli ordini online per la spesa non solo su piattaforme e supermercati, ma anche sui siti di fai da te, come appunto quello di ManoMano. Gli spot sono irreverenti e autoironici. Il concetto è che tutti possono far da sé a casa. Il compito dell’e-commerce è di guidare il cliente nel progetto fai da te per la casa o per il giardino. E per proporsi punta su una campagna di comunicazione divertente e scherzosa, come dimostra anche il linguaggio usato, con gli strumenti che diventano “cosi” e “aggeggi”. Il messaggio “Puoi farlo da te” nell’ottica dell’isolamento a causa dell’emergenza coronavirus è azzeccato, ma diventa anche un appello a quella voglia degli italiani di rinascere, ricostruir e ripartire. L’approccio moderno dunque di questi spot diventa funzionale non solo per la promozione di ManoMano, ma anche per trasmettere un messaggio positivo. Se poi si riesce a strappare un sorriso ancora meglio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA