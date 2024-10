Sulla manovra finanziaria 2025 ora il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti si dichiara sicuro sul potenziale gettito fiscale che entrerà nelle tasche dell’erario entro i prossimi anni. Il lavoro cresce e gli incentivi alle imprese sono sempre più apprezzati.

Grazie ad una occupazione più stabile (500.000 contratti di lavoro in più all’anno), l’erario potrà ricavare un gettito fiscale di 122 miliardi di euro in più entro tre anni. E non solo, Giorgetti afferma della sicurezza sui «nuovi» contribuenti, ovvero gli influencer.

Manovra finanziaria 2025: Giorgetti è fiducioso

Fin da subito la manovra finanziaria 2025 secondo Giancarlo Giorgetti deve tenere in considerazione gli aiuti alle famiglie e alle imprese. E grazie alle misure come il concordato preventivo biennale e alla detassazione a favore degli onesti, è convinto che il Bilancio risulti essere positivo.

Società di energia, di difesa, banche e assicurazioni, vedranno un aumento dei costi (con conseguente maggiorazione sul gettito fiscale), in un periodo di piena crisi e dove le stesse hanno conseguito dei ricavi significativi.

Si sarebbe potuto fare di più, afferma Giorgetti, guardando anche alla bocciatura della robin tax voluta dalla Consulta. Guardando avanti si prevedono delle nuove stock option in favore dei manager delle aziende.

La lotta all’evasione dei nuovi contribuenti

Ottime notizie anche dal fronte evasione fiscale. Grazie alle nuove strette del Governo è possibile individuare i potenziali evasori. Ne è un esempio la content creator di Busto Arsizio, Mady Gio, che è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per aver evaso mezzo milione di euro.

La stessa Mady Gio vantava sui social network di riuscire a guadagnare fino a 100.000€ e nulla al fisco italiano. E da qui, si percepisce che qualcosa non va per il verso giusto.

Influencer e digital content saranno le nuove figure prese di mira dal fisco italiano, il cui giro di affari è di miliardi di euro. A contribuire ai controlli ci sarà anche l’intelligenza artificiale, con nuovi sistemi più precisi.