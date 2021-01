La pupa e il secchione 2021, eliminati e pagelle/ Lite tra pupe, De Santis innamorato di Giulia Orazi

Puntata infuocata quella de La pupa e il secchione 2021 in onda il 28 gennaio. Si tratta infatti del secondo appuntamento che fa rima con “ripensamento”. Le pupe hanno infatti la possibilità di decidere se cambiare il proprio secchione oppure no, questo dà il via ad una serie di stravolgimenti e, dunque, di nuove coppie che rompono gli equilibri. Andiamo dunque ad analizzarle. Laura Antonelli ha lasciato Marini per Bartozzi. Questa nuova coppia creatasi è sicuramente più equilibrata ma anche più anonima e non conquista fino in fondo. Finisce infatti alla prova finale per l’eliminazione e perde. VOTO 5,5.

Grande protagonista di questa puntata è stato invece Luca Marini che, ‘abbandonato’ da Laura Antonelli, finisce in coppia con Miryea Stabile. Se nella coppia c’è equilibrio e serenità, nel gruppo si scatenano numerosi scontri e proprio a causa di alcuni comportamenti di Marini. Sarà poi proprio lui a fare una confessione molto importante sulla sua sessualità. VOTO 6.

Dichiarazioni d’amore, liti e risse sfiorate a La pupa e il secchione 2021

Se Miryea finisce in coppia con Marini, Stephanie corona il suo desiderio di finire con Alessio Guidi. Tra i due ormai l’attrazione è fortissima ma tarda ad arrivare il bacio. Intanto, proprio questa forte intesa, li porta a lavorare molto bene insieme e vincere la puntata. VOTO 7,5. Un po’ sottotono la coppia Linda-Pisano che rimane invariata. Unico punto degno di nota è la lite che scoppia tra Linda e la pupa Jessica, la cui rivalità è alle stelle sin dalla prima puntata. VOTO 6. Proprio non riesce a trovare un punto d’incontro la coppia Gianluca Tornese e Giulia Orazi. Lei troppo timida, lui restio a seguire le regole e lo studio. Tanti scontri. VOTO 5. Bene invece la coppia Jessica-De Santis. È soprattutto il secchione a sciogliersi e mostrare ciò che sa fare, ed è sempre lui ad ammettere di avere un debole per la Orazi. VOTO 7. Concludiamo con Hafdaoui-Matteo che nel corso di questa seconda puntata de La pupa e il secchione sono stati protagonisti di una accesa lite. Si tengono però testa a vicenda. VOTO 7.



