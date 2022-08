Manuel Bortuzzo al concerto di Justin Bieber: “Comprende i miei dolori”/ “Da piccolo mi dicevano sfigato…”

Manuel Bortuzzo al concerto di Justin Bieber: la toccante dedica su Instagram

Manuel Bortuzzo ha realizzato un grande sogno. Lo sportivo, che il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha potuto assistere al concerto di uno dei suoi idoli musicali: Justin Bieber. La pop star è tornata sul palco dopo i problemi di salute annunciati negli ultimi tempi, arrivando in Italia, a Lucca, dove si è esibito ieri di fronte a circa 20 mila persone.

Tra questi c’era anche Bortuzzo, che oggi ha postato sul suo profilo Instagram alcuni dei momenti più belli di questo spettacolo, accompagnando le immagini ad un lungo messaggio in cui sottolinea l’importanza che ha avuto per lui ascoltare le canzoni di Bieber e assistere al suo attesissimo concerto.

Manuel Bortuzzo al concerto di Justin Bieber: “Comprende ogni mio dolore”

“Ho aspettato questo momento per tanti anni, maledicendo le volte in cui per vari motivi non sono mai riuscito a venire ad un tuo concerto.” ha esordito Manuel Bortuzzo nel post pubblicato su Instagram. Poi ha raccontato: “Ricordo quando ero bambino mi dicevano che ero sfigato perché ascoltavo Justin Bieber, e più il tempo passa e più io sono fiero di sostenerti da sempre. Non ho mai avuto grandi idoli, solo tu che mi trasmetti da sempre libertà e sembra tu comprenda ogni mio dolore.”

Nella musica Bieber, Manuel racconta di aver trovato una valvola di sfogo, anche nei momenti più difficili: “Con la tua musica e la tua persona, non mi fai smettere di credere nelle cose. – ha ammesso lo sportivo, concludendo – Ti ho ascoltato con le lacrime agli occhi, sperando non finisse mai. Grazie, perché se oggi io sono questo è anche grazie a te”.

