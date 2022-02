Manuel Bortuzzo, dedica a Lulù: “Sei unica”/ “Il nostro amore vero vincerà su tutto”

Chi aveva ancora dubbi sulla veridicità dei sentimenti di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassiè si è sicuramente ricreduto in queste ultime settimane. Il cambiamento repentino del ragazzo che inizialmente scansava le attenzioni della principessa e che, anzi, cercava di allontanarla da lui, hanno fatto nascere nel pubblico molti sospetti quando poi, improvvisamente, si è detto innamorato di lei.

Eppure ogni dubbio è stato cancellato dai gesti e dalle parole di grande amore che Manuel ha speso per Lulù in questi giorni e che continua a spendere per lei. Ieri Manuel e Lulù hanno avuto modo di guardarsi di nuovo negli occhi per festeggiare, seppur per poco e con distanza di sicurezza, questo loro primo San Valentino. Non è mancato un dolce dono di Manuel a Lulù: un peluche gigante accompagnato da una lettera d’amore.

Manuel Bortuzzo, nuova dedica d’amore a Lulù Selassiè

Una volta tornato a casa dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha avuto modo di ripensare agli ultimi momenti vissuti con Lulù poco prima e ha quindi deciso di condividerli su Instagram, affiancati ad una dedica d’amore per la ragazza. “La semplicità, la spontaneità, la verità di un amore che vincerà su tutto. Non vedo l’ora che diventi realtà la vita che abbiamo sognato. Sei unica”, ha scritto Bortuzzo, sottolineando le caratteristiche di Lulù che oggi lo rendono un uomo follemente innamorato di lei. Intanto i fan della coppia sperano che proprio Lulù sia la seconda finalista di questa edizione, essendo stata una sua assoluta protagonista.

