Manuel Bortuzzo furioso con Lulù “Mi sono rotto il caz*o”/ Lite poi la caccia “Via!”

Le ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip hanno visto un radicale stravolgimento della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due hanno litigato in più occasioni, culminando in uno scontro molto acceso in cui Manuel ha perso le staffe con la ragazza, cacciandola via, nonostante lei fosse in lacrime. Alla base sempre il consueto problema: Manuel chiede spazio a Lulù che però continua a cercarlo per avere spiegazioni del suo comportamento.

Un atteggiamento che Bortuzzo però mal sopporta. Quando lei arriva ad entrare in camera sua per avere un confronto, lui le getta la borsa per terra, furioso. lancia le sue cose per aria: “Ma cosa fai? Butti la mia roba per terra con le mie medicine”, chiede allora Lulù in lacrime. “Te la sei cercata”, replica lui furioso. “Ti prego io non posso stare così, non posso subire questo shock”, aggiunge ancora Lulù.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, storia al capolinea al Grande Fratello Vip? Lui si infuria, poi la caccia via

Da qui è andata dunque in scena una lite senza precedenti per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il ragazzo soffre il non potere avere spazi suoi e l’essere continuamente incalzato da lei, nonostante chieda esplicitamente momenti in solitudine. È per questo che, al vederla in camera sua, sbotta: “Perché sei qua adesso? Porca pu**ana è tutto il giorno che mi vieni dietro e ti chiedo di lasciarmi in pace”. E si continua: “Ti ho detto che voglio solo un rapporto civile tra persone educate, ma finisce là. Tu invece non prendi in considerazione quello che ti dico, trovo un muro, persona che non capisce un ca**o di quello che le sto dicendo”. I toni si alzano e Lulù lo supplica di non alzare la voce e di calmarsi. Lui, però, non riesce e anzi attacca ancora: “Mi sono rotto il ca**o dopo due mesi così. “Ho già tanti altri ca**i, non voglio aggiungerne alla mia vita”. Arriva perciò a mandarla via più di una volta: “Vattene!” Il confronto definitivo è atteso questa sera in prima serata su Canale 5.

