Manuel Bortuzzo “Ho sognato Sophie Codegoni”/ ‘Tradisce’ Lulù per l’ex Uomini e Donne? L’ombra di Corona…

Qualche settimana fa, Lulù Selassié palesava la sua forte gelosia nei confronti di Sophie Codegoni e la sua vicinanza a Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. La principessa etiope ha notato una vicinanza assidua tra i due che ha iniziato a darle molto fastidio, ma la Codegoni ha negato tutto: “Mai farei una cosa del genere!”

Alcuni giorni dopo, proprio Lulù ha ascoltato senza volerlo una rivelazione di Alex Belli in merito ad un presunto piano architettato da Fabrizio Corona: “Sono matti, stanno urlando ed hanno pure detto a Sophie che doveva farsi la storia con Manuel ed Alex era lì quando hanno organizzato…”, ha poi riportato la Selassié alle sorelle. Sophie e Manuel avrebbero dunque dovuto avere una sorta di flirt nella Casa del Grande Fratello Vip, cosa però mai concretizzata, almeno fino ad oggi.

Manuel Bortuzzo confessa di aver sognato Sophie Codegoni: è l’inizio di un nuovo flirt al Grande Fratello Vip?

C’è però chi nota piccoli segnali di quello che potrebbe a breve essere l’inizio di un flirt tra i diretti interessati. Prima Manuel Bortuzzo che non ha negato di essere affascinato da Sophie, poi lui stesso, poche ore fa, ha ammesso addirittura di averla sognata. Il ragazzo ha infatti confessato ad alcuni compagni e con un sorrisetto imbarazzato di aver sognato la Codegoni, ricevendo in risposta un urletto malizioso degli amici. Un segnale che potrebbe confermare il reale interesse del ragazzo nei confronti della bella ex tronista di Uomini e Donne. D’altronde, il flirt con Gianmaria Antinolfi sembra già essere definitivamente archiviato per lei; che possa avere una speranza Manuel? E come la prenderebbe Lulù?

