Manuel Bortuzzo i dubbi su Lulù/ È Martina Rossi la “donna perfetta” per lui?

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo è stato protagonista di un episodio che ha mandato nella confusione più totale gli inquilini della Casa e il pubblico del GF: nella notte è tornata la passione tra Manuel e Lulù. Nei giorni scorsi l’ex nuotatore sembrava aver chiuso la sua storia con la principessa, quando i giochi parevano fatti, ecco che Manuel è tornato sui suoi passi avvicinandosi di nuovo a Lucrezia. Prima di andare a dormire ognuno nel proprio letto, Bortuzzo e la Selassiè hanno trascorso un po’ di tempo uno accanto all’altro, inaspettatamente hanno cominciato a scambiarsi effusioni e baci. Questo gesto nei riguardi di Lulù ha spiazzato tutti i Vip che sono ritornati a parlare di questo rapporto che per alcuni non farebbe bene a Manuel.

La rete si è spaccata a metà, c’è chi sostiene che tra i due la passione non è mai terminata e alla fine potrebbe nascere l’amore e chi invece attacca Bortuzzo perché non si sta comportando correttamente nei confronti di Lulù. La ragazza non ha mai nascosto i suoi sentimenti, mentre Manuel in più di un’occasione le ha fatto intendere di non volere una relazione: “A questo punto non dite più che è lei che è ossessiva, ma lui che la illude”, ha scritto un utente su Twitter

Manuel Bortuzzo pensa ancora alla sua ex fidanzata

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo si è ritagliato un po’ di tempo per chiacchierare con Alex Belli, ricordando la fortuna che ha avuto a uscire salvo dal terribile incidente, che gli ha stravolto la vita. L’ex ragazza di Manuel, Martina Rossi, è stata una presenza importante per il nuotatore, che quando parla di lei fa emergere il grande affetto che li unisce: “Abbiamo un rapporto di simbiosi inseparabile, però ci arrivano tutti a capire che è una cosa che dovrà esserci sempre”, ha detto Manuel definendo la ex fidanzata come “la donna perfetta”.

Non è mancato un confronto con Lulù Selassié dopo il bacio post puntata: “Non mi sarei mai aspettata che mi prendessi per il braccio e mi buttassi nel letto. Ero felicissima”, ha detto la principessa, che ha ribadito i suoi sentimenti a Manuel. Bortuzzo non si è sbilanciato più di tanto, ma ha ammesso di sentirsi a posto con se stesso e viversi bene la situazione. È evidentemente che Lulù vorrebbe dare una seconda possibilità al loro rapporto: “Io ti voglio tanto bene e sono felice che c’è stata questa cosa e non voglio più fare gli stessi errori”.



