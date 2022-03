Manuel Bortuzzo, incidente/ Sparatoria davanti al pub “Non c’entravo niente”

Manuel Bortuzzo, il drammatico momento in cui perse la mobilità

Manuel Bortuzzo, assieme agli amici Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano, torna ospite di “Verissimo“, lo show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Nella notte fra il 2 e il 3 febbraio del 2019 la giovane promessa del nuoto di soli 19 anni, viene colpito alla schiena da un proiettile. Per uno scambio di persona. Ci troviamo a Roma, nel quartiere Axa, e Manuel Bortuzzo stava passando la serata al pub insieme alla fidanzata Martina Rossi. I due escono per comprare le sigarette, ma Manuel rimane vittima di una sparatoria. Un raid, una spedizione punitiva, che non aveva lui come bersaglio. La corsa all’Ospedale San Camillo, le operazioni e una volta scongiurato il pericolo di vita, la diagnosi: lesione midollare. L’ex concorrente del GF VIP riparte dalla sedia a rotelle, la riabilitazione e il sorriso, nonostante l’assurdità di quello che gli è accaduto.

Martina Rossi e Federica Pizzi, ex fidanzate Manuel Bortuzzo/ Perchè è finita?

Manuel Bortuzzo, le prime parole dopo la sparatoria

Le prima parole di Manuel Bortuzzo dopo l’incidente furono: “È stato facile dire che ero io il ragazzo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma non ero io nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, io stavo facendo la mia vita come ogni altro ragazzo. Erano loro che hanno sbagliato vita e io non c’entravo niente“. La causa che ha spinto i giovani a sparare è stata definita “un regolamento di conti”: i due, infatti, credevano che l’ex concorrente del Grande Fratello VIP fosse il ragazzo con cui avevano litigato poco prima in un pub vicino. Da quel momento Manuel Bortuzzo, a causa dell’accaduto, non cammina più: il proiettile, infatti, ha riportato lesioni sulla colonna vertebrale, costringendolo su una sedia a rotelle.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, dal GF Vip alla convivenza e obiettivo matrimonio/ Futuro roseo?"Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè amore vero"/ Tittocchia "Lei l'ha fatto innamorare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA