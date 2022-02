Manuel Bortuzzo la frecciatina ad Alex Belli/ “Le cose vere colpiscono nella vita”

Manuel Bortuzzo è intervenuto ai microfoni di Casa Chi parlando di Lulù Selassié manifestando la sua voglia di andare a convivere con Lulù anche se: “Mi troverò sempre le sue sorelle attorno, ma a me fa piacere, ci divertiamo!”. Il ragazzo ha dato un consiglio a Jessica sulle sue disavventure amorose: “Se lei si sente di andare dietro a qualcosa non deve precludersi niente ed anche sbattendoci la testa. Lei non lo sa ma quando uscirà si renderà conto della fila”.

Manuel Bortuzzo "Lulù Selassiè? Colpo di fulmine"/ "Dopo Gf Vip vivremo insieme..."

Dopo aver parlato della sua famiglia acquisita Manuel ha svelato come avrebbe reagito all’ingresso di Alex Belli nella casa: “Molto probabilmente lo avrei abbracciato, ma non sarei riuscito a cag*rlo più di tanto. Questa storia mi ha stressato la vita…basta!”.

Manuel Bortuzzo sulla quarantena: “Priorità a Belli”

Manuel Bortuzzo durante la diretta di San Valentino è entrato nella casa per salutare Lulù Selassié in un giorno cos’ importante per loro confidando alla ragazza di essere pronto a fare la quarantena per trascorrere qualche giorno con lei all’interno della casa.

Lulù Selassiè, confessione a luci rosse "Intimità con Manuel"/ E svela dove accadeva…

Ai microfoni di Casa Chi il nuotatore ha svelato il perché la produzione del reality abbia scelto di non fargli fare la quarantena: “Probabilmente perché dovevano dare la priorità a Belli. Le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo quindi…sti caz*i! Anche solo per darle un bacio sette giorni di clausura li avrei fatti. Comunque alla produzione lo chiedo, la butto lì…fatemi entrare per una notte in Love Boat, dai!”.

