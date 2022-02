Manuel Bortuzzo “Lulù Selassiè? Colpo di fulmine”/ “Dopo Gf Vip vivremo insieme…”

È rimasto Mateo solo per la sua mamma, come lo chiamavano tutti prima di quel terribile evento che gli ha stravolto la vita. Oggi è semplicemente Manuel o Manù per Lulù Selassiè, incontrata nella casa del Grande Fratello Vip, dove Manuel Bortuzzo si è fatto conoscere meglio dagli italiani, con la sua “normalità a volte problematica anche su cose banali, nella vita di un ragazzo in sedia a rotelle” come ha riferito al settimanale Oggi durante in un’intervista dove si è aperto molto parlando di sé, della sua freschissima esperienza televisiva, dell’amore con la principessa Selassie.

Proprio su quest’ultima l’ex gieffino ha fatto sapere di esserne affascinato e alla domanda sul perché, visto che la ragazza è molto diversa dalle sue ex, Martina e Federica lui ha risposto: “Proprio il fatto che è diversa, unica. Ha un che di divino nei tratti del viso. Ed è una che con semplicità, arriva dritto al cuore”. Manuel Burtuzzo però va oltre e fa sapere che ci sono intenzioni serie riguardo alla sua relazione con Lulù, ma ammette anche di volerle vivere con spensieratezza, senza pressioni. Ha rivelato infatti che adesso che è fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha dei progetti che riguardano proprio la sfera sentimentale.

MANUEL BORTUZZO E I SUOI PROGETTI FUTURI

Manuel Bortuzzo è un fiume in piena nell’intervista rilasciata a Oggi. Parla del passato, di quel maledetto giorno, il 3 febbraio del 2019, quando venne scambiato per un altro e che al posto di un altro, incassò i proiettili che l’hanno condotto, per fortuna non alla morte, ma ad una vita diversa. Lulù Selassiè sicuramente è stata come un raggio di sole. Manuel, entrato nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente ha vissuto momenti davvero indimenticabili. Ma adesso che è fuori vuole continuare a vedere Lulù: “speriamo per un po’ in vacanza, al mare” fa sapere.

Poi aggiunge su Lulù Selassiè: “E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo, cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso, né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere con il freno”. Poi svela una sua passione inedita, quella del disegno. Manuel Bortuzzo infatti ha vari tatuaggi sul tutto il corpo, fatti tutti dopo l’incidente. Prima voleva entrare in Polizia. Oggi oltre agli allenamenti e al nuoto che continua a praticare, essendo prima di tutto un nuotatore, ha un sogno nel cassetto: quello di diventare tatuatore.



