Manuel Bortuzzo lascia Lulù Selassié “no a seconda chance”/ “In questo momento non voglio niente”

Continuano le tensioni tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dentro la casa del Grande Fratello Vip. I due sono stati i primi a scambiarsi baci e coccole, ma da qualche giorno il nuotatore ha iniziato a prendere le distanze dalla principesse fino a spiegarla di non volersi impegnare.

Nelle ultime ore i due si sono confrontati ancora una volta e Manuel ha cercato di spiegare a Lulù di non voler proseguire la loro relazione: “Ci stiamo facendo una colpa entrambi di una cosa che è iniziata in un momento in cui non ci si conosceva, la maturità in questi casi sta nel capirlo e nell’agire di conseguenza. All’inizio è stato tutto naturale e sentito…”. Lulù ha cercato in ogni modo di convincere il ragazzo a dare una seconda chance alla loro relazione, ma Manuel è stato abbastanza categorico: “In questo momento non voglio niente”.

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha preso le difese di Manuel Bortuzzo, dicendo che il ragazzo è stato molto chiaro a spiegare il suo punto di vista con Lulù: “Il messaggio non è da interpretare, è da ascoltare”. Il nuotatore ha poi voluto spiegare la sua posizione a a Raffaella Fico: “La cosa tra me e Lulù era nata in modo molto naturale, un semplice bisogno di affetto. Poi è stata vista come una cosa che non è, mi sono tirato indietro e vedevo degli atteggiamenti forzati nei miei confronti”.

Sui social i fan del programma si dividono tra chi difende il nuotatore e chi invece lo critica per essersi comportato con leggerezza: “Io a Manuel do solo una colpa: essersela limonata al giorno 4 senza aver prima capito che persona era. Inutile fare i finti moralisti, tutti abbiamo avuto frequentazioni “leggere” e ci sta, ma doveva essere più furbo e capire il tipo prima di inguaiarsi”, ha commentato un utente.

