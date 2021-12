Manuel Bortuzzo, lite con Lulù/ Lei “Baci Sophie e me no?”. Lui “Battuta del caz*o”

Inizia con un litigio tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo il nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 2021. I due sono giunti alla conclusione di poter avere un rapporto civile e amichevole in casa senza più andare oltre. Manuel, infatti, pur ammettendo l’attrazione fisica, ha spiegato a Lulù di non condividere alcuni suoi atteggiamenti e così è bastata un battuta della Selassiè per dare il via all’ennesimo battibecco. Tutto è nato quando Manuel, nel rispondere ad un buongiorno, ha dato un bacio sulla guancia a Sophie Codegoni. “Il bacino a Sophie sì e a me no?”, ha chiesto Lulù che, di fronte alla reazione di Manuel ha subito chiarito che la sua voleva essere una semplice battuta.

Maria Monsè, lite con Lulù al GF Vip/ "Hai ancora un attacco di panico? Vergogna"

“Tu ti fai i caz*i tuoi e io mi faccio i miei. Non mi rompere il caz*o. A Sophie il bacino e a me no? E’ una battuta del caz*o che mi fa schifo quindi evita“, ha detto Manuel per poi lasciarla in veranda.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, scontro in giardino al Grande Fratello Vip 2021

Dopo la discussione in veranda, Lulù Selassiè ha raggiunto Manuel Bortuzzo in giardino per consegnarli le sigarette che gli cede tutti i giorni approfittando così della situazione per chiedergli di essere più gentile con i toni. “Ti agiti ogni volta senza motivo“, gli dice Lulù. “Sto perdendo la pazienza, ti dico solo questo. Lasciami stare”, ribatte l’atleta.

Lulù Selassié piange sola in giardino al GF VIP/ "Un incubo passare per chi non sei"

Lulù, così, puntualizza anche di non riuscirgli a parlargli da sola avendo sempre gli occhi di tutti gli altri concorrenti addosso appena li vedono vicini. “Anche Davide si è girato a 360 gradi per guardare. Se sai che ferisci i sentimenti di una persona, perchè fai queste cose? Non ti ho chiesto di fare chissà cosa“, ribatte ancora Lulù. “Ok”, chiude Manuel. “Non mi dire ok per prendermi in giro”, dice ancora Lulù chiudendo poi la questione. Cliccate qui per vedere il video.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo "Lulù vattene a fan*ulo. Lasciami vivere!"/ "Non parlare con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA