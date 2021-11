Manuel Bortuzzo “Lulù vattene a fan*ulo. Lasciami vivere!”/ “Non parlare con me”

Manuel Bortuzzo nomina Lulù Selassié

Ieri sera, durante la puntata del lunedì del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha nominato Lulù Selassié. In confessionale, interrogato da Alfonso Signorini, ha detto: “Se sono contento che sia rimasta Lulù? Sì, cioè, sì e no, no. Non è assolutamente un segreto. Abbastanza indifferente. Nomino Lulù. Perché mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto. Non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me. Ecco perché ho deciso di votarla”. Poi subito dopo la puntata si è appartato con Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi e ha rivelato loro, tra le risate, la sua nomination. A fine puntate Lulù è andata a cercare Manuel per avere una spalla su cui piangere, evidentemente provata dall’uscita della sorella Clarissa e da duro richiamo di Alfonso Signorini. Manuel, però non ha gradito, l’avvicinamento della principessa e le ha chiesto di non parlare con lui: “Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me… A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a fan*ulo”.

Lulù Selassié piange sola in giardino al GF VIP/ "Un incubo passare per chi non sei"

Lulù Selassié in lacrime: Manuel prende le distanze

Lulù Selassié non si è data per vinta e dopo un’ora si è presentata in camera di Manuel Bortuzzo per avere un chiarimento. Il ragazzo l’ha ascoltata, rimanendo però fermo sulla sua posizione: “Mi voglio dissociare da alcuni tuoi comportamenti […] esiste la classe ed il modo di saper parlare, abbiamo venti e passa anni. Tirala fuori quando serve, non solo per portare una borsetta”. Il nuotatore ha ribadito che è la principessa a non ascoltare gli altri, come dimostra il suo comportamento in puntata: “Anche Alfonso è stato due, tre minuti a cercare di parlarti, sei stata a dire m*nchiate e neanche te ne rendi conto. E poi mi accusi e mi dici ‘tu non mi ascolti’, cosa ho fatto da tre mesi a questa parte? Ma che c*zzo dici? Ma che pensi di star a parlare con un c*glione? E non ridere perché non c’è un c*zzo da ridere”. Lulù si è difesa dicendo di non ricordare il suo sfogo, sconvolta per l’eliminazione della sorella Clarissa: “Io non ricordo cosa ho detto se non che non me ne frega un c*zzo”.

Lulù Selassiè chiusa in bagno GF Vip "Non me ne frega un caz*o!"/ Signorini infuriato "Non ci frega di te"

Manuel Bortuzzo: “Mi sono sentito in imbarazzo”

Manuel Bortuzzo ha rincarato la dose, invitando Lulù a cambiare atteggiamento: “Mi sono sentito in imbarazzo e mi sono vergognato. Cosa si ricorderà la gente di te? Che eri una pazza che schizzata e che ha stalkerizzato Manuel? Per il bene di te stessa, cambia e capisci a volte che se venti persone di tutte le età ti dicono una cosa, prendila in considerazione”. Poi ha ricordato quando la principessa si è addormentata durante la visione della Turandot, mancando di rispetto a Katia Ricciarelli e ad Alfonso Signorini. Lulù Selassié in lacrime ha risposto: “Non voglio perderti di nuovo”, non trovando però nessuna comprensione da Manuel Bortuzzo che le ha fatto il verso “Non voglio, non voglio e allora batti i piedi come i bambini”.

Gianmaria Antinolfi fa una promessa a Lucrezia Selassiè/ Jessica lo provoca e...

Manuel e il suo finto moralismo sui comportamenti di Lulú quando dimostra che i suoi modi, atteggiamenti nonché parole son ben peggiori

#gfvip pic.twitter.com/0HTIkZOhUT — Vale ♐️ (@afiresign_) November 30, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA