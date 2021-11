Manuel Bortuzzo, lo sport dopo l’incidente “Limite è mentale”/ “Cambia l’obiettivo”

In una chiacchierata con Aldo Montano nel giardino del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo parla di sport. Prima dello sparo che gli ha cambiato per sempre la vita, Manuel sognava di diventare un campione di nuoto e si allenava per esserlo, dopo l’incidente è stato proprio lo sport a dargli una grossa mano. Certo, non è stata facile e all’inizio ha anche pensato di abbandonare: “Per me era o tornare a farlo come prima o non farlo più, per questo ho pensato di abbandonare”, ha raccontato ad Aldo.

Ha quindi ricordato la prima volta che è tornato in piscina dopo lo sparo: “Avevo paura di tornarci per la reazione, anche solo l’odore del cloro mi faceva piangere perché era tutto diverso ormai”, ha svelato. Eppure, il limite più grande in quella situazione non è fisico ma “mentale”, ha poi sottolineato all’amico.

Manuel Bortuzzo racconta il rapporto con lo sport dopo l’incidente

Manuel Bortuzzo ha allora motivato cosa vuol dire in questa situazione ‘Limite mentale’: “Mentre un sogno sportivo lo vedi più realizzabile, in questo caso potrebbe non esserlo. Magari tu ti alleni tanto, ogni giorni, ma vedi che non cambia mai nulla.” L’illusione di poter cambiare qualcosa che forse non cambierà è l’aspetto più difficile da affrontare, ha raccontato Bortuzzo all’amico Aldo Montano. Eppure ha tenuto a chiarire che, nonostante tutto, per lui “Il fisico è cambiato, ma la mente no”. Tornare in piscina è stato per Manuel una forza aggiunta dopo l’incidente, un amore che rimane solido nonostante tutto.

