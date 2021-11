Manuel Bortuzzo “Lulù? Il mio amico tifava per Sophie”/ “Ora è arrabbiato con me…”

Fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip qualcuno ha urlato per Manuel Bortuzzo. È stato proprio il ragazzo a svelare che la voce era quella di un suo amico, a suo dire, arrabbiato con lui. Il motivo? Lulù Selassiè. Una confidenza che Manuel ha fatto all’amico Aldo Montano in giardino: “Sono sicuro che è incaz*ato pure per l’aspetto di Lucrezia, – ha ammesso, spiegando però che – Non è per lei, che non c’entra niente alla fine, ma perché sapeva che dovevo avere più attenzione per me stesso.”

Aldo sottolinea che, comunque, i modi di Lulù non sono stati sempre corretti nei suoi confronti, lui conferma “Questo sì, però la cosa è un’altra. Devo essere prima io a pensare a me stesso”, ha ribadito il ragazzo, che si è lasciato poi andare ad un’altra confidenza riguardante l’amico.

Manuel Bortuzzo ha rivelato che il suo amico, sin dalla visione del cast del Grande Fratello Vip 2021, tifava per un’altra ragazza: “Lui tifava per Sophie!”, ha ammesso lo sportivo non senza un sorriso malizioso. Il tifo di cui lui parla è quello di un suo possibile flirt all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: pare, insomma, che l’amico sperasse che nascesse una storia tra lui e la Codegoni. Le cose, invece, sono andate diversamente: Manuel ha vissuto un flirt con Lulù Selassiè, anche se, proprio da parte di quest’ultima, non sono mancate gelosie per la vicinanza di Sophie a Manuel. L’ex tronista di Uomini e Donne ha però chiarito che nei suoi riguardi c’è solo una bella amicizia.

