Manuel Bortuzzo, massaggio hot al sedere di Lulù Selassiè/ Video: “Meraviglia”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè regalano un colpo di scena degno del miglior film al oubblico del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essersi allontanati, dopo aver dichiarato ad Alfonso Signorini di aver “messo una montagna” sulla storia, da ieri, sono nuovamente vicini. Sin dalle prime ore della giornata di ieri, qualcosa sembrava cambiato in Manuel Bortuzzo che, dopo essersi tenuto per diverso tempo a distanza dalla stanza arancione in cui dorme Lulù, si era recato in quella stanza per svegliare lei e gli altri dormienti. Quel “buongiorno principessa”, però, non è sfuggito ai fan che, nel corso della giornata, hanno continuato a vedere un’apertura di Manuel nei confronti di Lulù.

Dopo aver ricevuto dal Grande Fratello una crema per massaggiare i glutei, inoltre, ulù l’aveva mostrata agli uomini della casa tra cui c’era anche Manuel che si lascia andare ad un “dopo la proviamo”. Il momento di provare a massaggiare il fondoschiena di Lilù è così arrivato in tara serata.

Il massaggio di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè

Dopo aver realizzato le palline per l’albero di Natale insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono rifugiata nella stanza blu per un massaggio rigenerante al fondoschiena di ulù. Mentre la principessa era sdraiata sul letto, Manuel ha cominciato a massaggiare i glutei.

La temperatura si è alzata talmente tanto che Manuel ha dpvuto chiedere al Grande Fratello un po’ di aria fredda in stanza. “Grande Fratello possiamo mettere un po’ di aria condizionata?”, chiede Manuel scoppiando a ridere insieme a Lulù. “Meraviglia” aggiunge mentre continua a massaggiare il sedere di Lulù.

"MERAVIGLIA"🍑🍑🍑🍑

La prima cosa giusta che sento uscire dalla bocca di Manuel #gfvip pic.twitter.com/mhxDOKkXEd — Keep me in your heart (@forawhile____) December 8, 2021





