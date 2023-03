Manuel Bortuzzo: “Mi sento solo, nessuno sa quello che provo”/ “Fidanzata? Non ho più avuto storie perché…”

Manuel Bortuzzo, il ritorno a nuotare dopo il GF Vip e la dedica ad Aldo Montano

In una lunga intervista al settimanale CHI, Manuel Bortuzzo racconta il sogno di tornare alle Olimpiadi sempre più vicino, l’impegno nel nuoto, la voglia di dedicarsi anima e corpo ai suoi obiettivi. “Ho pensato di riprendere a nuotare un anno fa, dopo il GfVip. – ha spiegato Bortuzzo – Mi sono detto: ‘È il momento’. La voglia di nuotare l’ho sempre avuta, ma la determinazione di farlo seriamente, gareggiare, mettermi in gioco, mi è venuta al reality. I mesi che ho trascorso nella Casa mi hanno aiutato a capire che è quella la mia strada e sono riconoscente al programma, è stato un viaggio interiore che mi ha cambiato in meglio”.

Il Grande Fratello Vip gli ha dunque dato la spinta definitiva per tornare a nuotare in modo competitivo, cosa nella quale ha avuto un forte peso anche l’amico Aldo Montano: “Gli ho detto: ‘Se sono tornato a nuotare è anche grazie e te‘. – ha ammesso Manuel – Al GfVip, un contesto in cui sei più sensibile, ascoltarlo mentre parlava della sua vita da sportivo mi ha segnato in modo positivo, mi ha fatto tornare la voglia di dire ‘quelle sensazioni le voglio vivere, voglio continuare’. E poi volevo farle vivere anche a lui: se andrò alle Paralimpiadi lo porterò con me per farlo tornare nel clima olimpico, sento che gli manca un sacco”.

Manuel Bortuzzo si è però lasciato andare anche a dichiarazioni più personali, come quella riguardante la sua solitudine. “Mi sento solo anche quando sono in mezzo a tante persone, è un modo per avere cura delle mie emozioni. – ha spiegato – Mi sento solo perché nessuno sa quello che provo, ma non è una cosa negativa. La solitudine non mi fa paura, anzi, è lì che mi ritrovo”. Non è mancato un cenno all’amore. Nella Casa del GF Vip aveva iniziato una storia con Lulù Selassiè, poi finita. Da allora “Non ho più avuto storie, mi sono dedicato a me stesso. – racconta alle pagine del settimanale – Ma una donna può trovare sicuramente posto nella mia vita, ne sono sicuro. Il fatto è che non ho fretta di incontrarla”.

