Manuel Bortuzzo rivela il pensiero di suo papà Franco su Lulù/ “Sta capendo”

Manuel Bortuzzo durante una lunga intervista al settimanale Chi ha rivelato la profondità dei suoi sentimenti nei confronti di Lulù Selassié rivelando anche le opinioni della sua famiglia, soprattutto di suo papà Franco che mentre il ragazzo era all’interno della casa sui social ha postato alcuni messaggi ambigui in merito alla loro relazione.

Durante la sua intervista Manuel Bortuzzo non ha perso l’occasione per ribadire tutto il suo amore per Lulù Selassié con cui il suo rapporto all’interno della casa ha avuto un inizio tormentato, fino a quando il ragazzo non ha deciso di lasciarsi andare alla conoscenza con la principessa: “Dopo le liti stavamo in camera a piangere abbracciati, non ci importava di quello che avrebbe pensato la gente. Mi ha fatto capire che siamo diversi, ma che c’è un modo di amare che ci unisce”.

Il papà di Manuel Bortuzzo, Franco ha accettato Lulù?

La relazione di Manuel Bortuzzo con Lulù Selassié all’inizio ha suscitato molti dubbi in molti sostenitori del nuotatore, soprattutto in suo padre Franco che inizialmente sui social difendeva il comportamento di suo figlio vedendo nella relazione con la principessa una relazione temporanea dovuta al loro isolamento all’interno della casa.

Anche papà Franco, però si è dovuto arrendere all’evidenza dell’amore tra i due che al momento è più forte che mai, a tal punto che Manuel Bortuzzo ha ammesso di non essere mai stato innamorato così e sull’opinione di suo padre ha ammesso: “Lui è contento se mi vede felice, sta capendo”.

