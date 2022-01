Manuel Bortuzzo scrive a Lulù dopo l’addio al GF Vip/ “Mi manchi già da morire”

La 37esima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l’addio di Manuel Bortuzzo alla Casa. Poche ore dopo il suo addio ai compagni d’avventura, Manuel ha ripreso in mano il suo cellulare e, su Instagram, ha scritto le sue prime parole dopo ben 4 mesi chiusi tra le mura di Cinecittà: “Sono tornato, grazie di cuore a tutti”. Il post successivo è stato però una dedica alla sua Lulù Selassiè: “Ti amo”, ha scritto Bortuzzo, postando l’immagine di un cartellone con dedica scritto dalla ragazza e messo sul loro letto.

Bortuzzo ha però deciso di far passare l’intera notte e dormirci su prima di mettere nero su bianco i suoi sentimenti. L’ex gieffino questa mattina ha dunque scritto e postato un lungo messaggio che è una romantica dedica d’amore per Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo scrive a Lulù Selassiè: “Sei vita, la mia”

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare?” ha esordito Manuel Bortuzzo nel suo post, accompagnato da due scatti con Lulù Selassiè che mostrano il loro addio di ieri. “Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. – ha continuato Manuel – Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.” E ha concluso: “Sei vita Lulú, la mia.”

