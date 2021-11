Manuel Bortuzzo shock: nomina Lulù Selassiè al GF Vip/ “Sono stato male, basta!”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip sul finale della diretta del 12 novembre su Canale 5. È il momento delle nomination e Manuel Bortuzzo, anche questa sera tra i preferiti, ha il privilegio di farla nella privacy del confessionale. Il voto però lascia tutti senza parole: il ragazzo vota infatti le sorelle Selassié. Manuel fa però capire dalla sua motivazione che si dispiace perché il voto, in realtà, sarebbe soltanto per una di loro: proprio la ‘sua’ Lulù. “Non l’avrei mai fatto ma senza che cerco altre motivazioni, arrampicandomi, se oggi sono stato male c’è un motivo, quindi nomino le principesse.”, è la motivazione che Manuel dà a Signorini in confessionale.

"Manuel Bortuzzo sta male, crisi fisica e psicologica forte"/ Signorini shock!

Manuel Bortuzzo nomina Lulù Selassiè e la manda in nomination: “tradimento” al GF Vip

La motivazione che porta Manuel Bortuzzo a nominare Lulù Selassiè, mettendo quella che sembra essere una pietra sulla loro relazione al Grande Fratello Vip, è quanto accaduto nelle ore precedenti. Il ragazzo ha richiesto più volte spazio a Lulù per stare da solo ma lei ha continuato a negargli questa richiesta per poter avere un chiarimento che, alla fine, non c’è stato. Questo ha portato Manuel a stare male: “Ho la febbre a 38 e mezzo!” ha infatti ammesso in diretta. Da qui la decisione di arrivare addirittura a nominarla, gesto che, tuttavia, qualcuno vede già come un tradimento.

