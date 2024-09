Manuel Bortuzzo e il legame con l’ex fidanzata Martina Rossi

Manuel Bortuzzo torna a parlare di Martina Rossi, l’ex fidanzata che era con lui quando la sera del 3 febbraio 2019 fu colpito da un proiettile a Roma. Lo fa a Verissimo, spiegando che anche se si sono lasciati hanno mantenuto i rapporti, spiegando che proprio quella vicenda che gli ha cambiato la vita li legherà per sempre. I due stavano insieme da poco, ma Martina è rimasta al suo fianco per diversi mesi dopo l’incidente per il quale è finito sulla sedia a rotelle, fino a quando Manuel Bortuzzo non ha deciso di lasciarla andare e interrompere la loro relazione.

“L’ho sentita eccome, le voglio tanto bene. All’epoca mi disse che i nostri cuori saranno per sempre legati. C’è qualcosa che va oltre l’amore e il fidanzamento. Questa cosa brutta ha avuto un risvolto bello, perché saremo sempre legati”, ha raccontato a Verissimo l’ex gieffino.

“Perché l’ho lasciata? Non volevo essere un peso per lei”

Manuel Bortuzzo ha spiegato che si sono sentiti anche dopo la medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici 2024. “Ci sentiamo, mi ha fatto i complimenti… Sono sicuro che si sarà emozionata. Sarà stata una liberazione anche per lei”. A Verissimo ha raccontato quanto sia stato importante la sua vicinanza: “Lei ha vissuto i primi momenti dell’incidente, ha visto la mia lotta interiore, forse è la persona che conosce più di tutti il mio dolore perché l’ha vissuto quotidianamente”.

In merito alla fine della loro relazione ha spiegato: “Io non volevo essere un peso per lei, mi sentivo di far così. Ora ti direi che tutto è possibile, ma è una persona che porto nel cuore”. Comunque, il suo cuore resta ‘aperto’: “Io ci credo tantissimo, l’amore è il motore della vita. Adesso mi sento anche più tranquillo per vivere tutto”.