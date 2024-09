Un errore fatale, un incidente che non doveva accadere; Manuel Bortuzzo dal 2019 vive tra riabilitazione e quotidianità in carrozzina dopo essere stato coinvolto in una sparatoria che ha pregiudicato la sua autonomia fisica. Un evento che non solo ha stravolto le sue abitudini ma anche il suo più grande sogno: il nuoto. Con la sua partecipazione di alcuni anni fa al Grande Fratello Vip il ragazzo è entrato ancor di più nel cuore degli italiani, non solo per la sua storia ma anche per la sua purezza d’animo. Da allora i fan lo seguono con passione, domandandosi se Manuel Bortuzzo tornerà a camminare dopo il terribile incidente.

Qualcosa sulle condizioni di Manuel Bortuzzo e se tornerà a camminare lo apprendiamo proprio grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Fu proprio lo sportivo a spiegare come, dopo l’incidente e la riabilitazione, potrebbe comunque recuperare l’autonomia motoria. “Qualcosa si può riprendere, essendo il midollo una cosa molto complessa, non è facile… Ho diversi filamenti e connessioni danneggiati ma alcuni sono ancora collegati”.

Solo il tempo e il grande apporto medico potranno rispondere a chi spera che Manuel Bortuzzo tornerà a camminare. Il percorso clinico non è banale e per diversi aspetti è quasi impossibile da mettere a punto nella sua interezza come spiegato proprio dallo sportivo nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip. “Le cure per tutti i legamenti sono quasi impossibili da pensare… Nonostante ci sia questo problema, il corpo umano è comunque portato al recupero, non a morire”. Il nuotatore ha anche spiegato: “Si può creare qualcosa che aggiri il problema periferico… Potrò recuperare quello che si è salvato, per altre cose minori bisognerà agire in modo esterno e con degli interventi; i medici sono stati chiari su cosa potrà recuperare, se fosse ‘no, è impossibile’ me l’avrebbero detto”.