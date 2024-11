Manuel Bortuzzo tornerà a camminare? L’incidente nel 2019 e l’incerto futuro

Manuel Bortuzzo difficilmente dimenticherà quanto accaduto nel febbraio 2019, nella notte in cui un proiettile vagante proveniente da una sparatoria presso un pub di Roma lo colpì alla schiena e lesionò il suo midollo spinale, costringendolo alla sedia a rotelle. Un proiettile che l’ha colpito per errore, non essendo lui stesso direttamente coinvolto nella sparatoria e forse per un fatale scambio di persona, ma che ha cambiato per sempre la sua vita e che ha portato la sua famiglia, gli amici e i fan a domandarsi: Manuel Bortuzzo potrà tornare a camminare?

Dopo l’incidente il giovane nuotatore è stato sottoposto a lunghi cicli di riabilitazione, in seguito al quale c’è una speranza che possa recuperare l’autonomia motoria, sebbene sia un percorso molto lungo. A parlare della possibilità di tornare un giorno a camminare è stato lui stesso, qualche anno fa, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Qualcosa si può riprendere, essendo il midollo una cosa molto complessa, non è facile… Ho diversi filamenti e connessioni danneggiati ma alcuni sono ancora collegati”. Il nuotatore aveva anche aggiunto che “si può creare qualcosa che aggiri il problema periferico… Potrò recuperare quello che si è salvato, per altre cose minori bisognerà agire in modo esterno e con degli interventi; i medici sono stati chiari su cosa potrà recuperare, se fosse ‘no, è impossibile’ me l’avrebbero detto”.