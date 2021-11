Manuel Bortuzzo vs Lulù “Un’altra possibilità? Adesso basta!”/ Il duro sfogo con Aldo

Lulù Selassie chiede un’altra occasione a Manuel Bortuzzo

Nella notte Manuel Bortuzzo si è confidato con l’amico Aldo Montano a proposito di Lulù Selassié. Nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha voluto mettere un punto definitivo alla sua frequentazione con la principessa etiope, incapace di lasciargli i suoi spazi: “Ho aspettato, sperando che capisse, ma così non è stato”. Nei giorni successivi Lulù ha scritto una lettera a Manuel per chiedergli scusa, ma evidentemente la ragazza ci spera ancora. Infatti nelle ultime ore Lulù ha provato ad avvicinarsi per l’ennesima volta a Manuel Bortuzzo, ottenendo l’ennesimo rifiuto. Prima di andare a dormire, Manuel ha raccontato ad Aldo cosa fosse successo con la ragazza nel market della Casa del Grande Fratello Vip 6: “Sono dovuto stare pure venti minuti da solo con lei che mi parlava”.

Manuel Bortuzzo si confida con Aldo Montano: “Adesso basta!”

Aldo Montano ha constato che negli ultimi giorni Lulù Selassié non vedeva l’ora di avere un momento con Manuel Bortuzzo, che però non ha apprezzato il tentativo di riavvicinamento. “Mi ha chiesto di nuovo un’altra possibilità, adesso basta! Ad un certo punto mi sono pure incaz*ato”, ha detto il nuotatore. E ha aggiunto: “Mi dice ‘grazie’, ma non è che ti ho detto la cosa più bella che potevi sentirti dire. Dà il 90 per cento d’importanza a quella piccolissima cosa di speranza che invece non è niente”. Secondo il ragazzo, infatti, non c’è bisogno di molto tempo per capire se si è incompatibili: “Non c’è bisogno di perdere otto mesi”. Lo schermidore è dello stesso parere e ha sottolineato che dentro la casa del Grande Fratello bastano pochi giorni per capire di che tipo di rapporto si tratta, come è stato per Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser nel corso della seconda edizione del reality.

Manuel parla con Aldo senza microfono di Lulù e non solo

“Mi è pure costato 20 minuti da solo in market con Lulù che mi parlava.. ”

“Non vedeva l’ora”

“Lei sì, a un certo punto ha messo di fare il cartellone e mi sono pure incazzato..”

