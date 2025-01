Forse non tutti sanno che l’attrice e showgirl Rocio Munoz Morales aveva instaurato un rapporto splendido con il padre Manuel. Un rapporto fatto di condivisioni, confidenze e passioni comuni. All’improvviso però, nel 2023, papà Manuel è venuto a mancare in seguito ad una malattia che ha spiazzato tutti quanti. In una intervista rilasciata a Verissimo, Rocio ha riavvolto il nastro dei ricordi, riprendendo il periodo più difficile della sua vita.

“Mio padre stava benissimo poi si è ammalto a febbraio 2023. Siamo rimasti sempre con lui ed eravamo convinti che potesse farcela”, le parole della showgirl. I ricordi sono dei macigni pesantissimi per Rocio Munoz Morales, che tiene però vivo il ricordo dell’amato padre.

Rocio Munoz Morales, l’addio al padre e la malattia: “Pensavamo potesse farcele”

Sempre nel corso dell’intervista a Verissimo, ha ammesso di sentire ancora fortemente la sua mancanza e di dover fare i conti con un dolore insopportabile. “Papà stava benissimo, si è ammalato a febbraio del 2023. Siamo stati al suo fianco nei quattro mesi della malattia e credevamo ce la facesse”, ha commentato l’attrice, che in quei giorni non si è quasi mai allontanata dal suo papà, rimandogli al capezzale anche nei suoi ultimi giorni di vita.

“Andavo in ospedale alle 6 del mattino e mi buttavo sul letto con lui. Quando ci hanno detto che era il momento di salutarlo, l’ho abbracciato e ho respirato con lui i suoi ultimi 40 minuti di vita. Non avrei mai pensato di averne il coraggio”, ha raccontato. Dalla morte di papà Manuel sono passati ormai diversi mesi, ma Rocio Munoz Morales ha bisogno di ancora un po’ di tempo per superare la faccenda. “Perché io non mi rassegno, lui è sempre con me”, ha concluso.