Rocio Munoz Moralez è la storica compagna ormai di Raoul Bova, noto attore italiano che sarà tra gli ospiti protagonisti della puntata odierna del programma Rai Domenica In. La famiglia dell’attore romano può essere considerata per certi versi ‘allargata’ visto i due figli avuti dalla prima moglie e le due figlie che Raoul ha invece avuto dall’attuale compagna. Andiamo a vedere chi è Rocio.

Rocio Munoz Morales è un’attrice spagnola di 36 anni, 16 in meno rispetto a Raoul Bova. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il Viaggio ma nessuno avrebbe immaginato un epilogo del genere. La donna si è raccontata qualche tempo fa al podcast di Diletta Leotta e riguardo il loro primo incontro ha dichiarato: “Ci incontrammo sul set in Grecia, mi ricordo di lui bellissimo ma era la prima volta, io ho sempre avuto fidanzati brutti. Potremmo dire che non mi piacciono i belli”, ha scherzato la donna.

Non è scoccato subito il colpo di fulmine, i due parlavano lingue differenti e ognuno era tornato al loro paese. Poi nuovi incontri casuali ed è arrivato l’amore. Una storia che è culminata in una grande storia d’amore ed i due sono più innamorati che mai e hanno due splendide figlie.

Rocio Munoz Moralez e gli incontri con Raoul Bova: l’attrice spagnola aveva un grandissimo legame con il padre

In molti si chiedono perchè Raoul Bova e la compagna – dopo oltre 13 anni – non sono ancora sposati. Durante Mamma Dilettante Rocio ha quasi riservato una frecciatina al compagno affermando: “Mi piacerebbe sposarmi, ma non è come dicono i giornali. Io sono all’antica e deve essere lui a chiedermelo, non lo farei mai io”, sottolineando quindi le sue intenzioni.

Sia Raoul che Rocio sono molto legati alla propria famiglia, la donna ha raccontato che i suoi genitori sono stati insieme per oltre 50 anni e Rocio era davvero legatissima al padre. La compagna di Raoul ha sottolineato che a volte ci ripensa e le sarebbe piaciuto che fosse stato suo padre ad accompagnarla all’altare, ma purtroppo non sarà cosi. Un legame molto forte e in passato la donna ha ricordato come siano stati difficili gli ultimi attimi.

Ora la coppia si trova benissimo e al Settimanale Oggi Rocio ha raccontato i loro primi incontri: “Raoul si è avvicinato senza essere invadente, è stato molto paziente e c’è voluto un pò. Tra noi due c’è stata subito una forte attrazione ma c’è voluto tempo per capire che era l’amore della nostra vita”. E chissà che prima o dopo possano arrivare dettagli riguardo il possibile matrimonio.