Giulia Cavaglià/ Dopo il no a Giulio Raselli, è crisi con Manuel Galiano? Gli indizi

Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, ha detto no a Giulio Raselli per dare il via a una nuova storia d’amore con Manuel Galiano. Ma mentre Raselli, dopo il due di picche, ha trovato spazio tra le bianche spiagge di Temptation Island 2019, sono in molti a ipotizzare che la liaison tra l’ex tronista e il suo nuovo fidanzato stia lentamente naufragando. L’indizio, secondo i fan più attenti, sarebbe nel viaggio che la Cavaglià ha organizzato in quel di Ibiza, una meta da sogno e ambita da tutti gli ex protagonisti del trono classico, ma che per una serie di ragioni è considerata, ad oggi, una delle prime avvisaglie di un’imminente rottura. Il motivo? Esattamente un anno fa, Sara Affi Fella si è recata a Ibiza prima di chiudere la sua love story con Luigi Mastroianni, destino simile a quello di Angela Nasti, che poche settimane fa si è taggata nella celebre isola delle Baleari, poco prima di annunciare la sua rottura con Alessio Campoli. Anche Giulia Cavaglià è in crisi?

Aria di crisi? Le dediche sui social smentiscono

Stando a quanto rivelano i rispettivi profili social, tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano non vi è traccia di alcuna rottura. I due, esattamente una settimana fa, si sono lasciasti immortalare in un eloquente scatto di coppia, accompagnato da questa tenera didascalia tratta da “Alice nel paese delle meraviglie”: “Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. È allora, solo allora, troverai il Paese delle Meraviglie”. E poi ancora, nella descrizione di una foto che li ritrae in un attimo di intimità: “Portami dovunque basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto”. Tutte dediche che sembrerebbero confermare che tra i due, a dispetto dei tanti rumors, il rapporto sia del tutto sereno. Riusciranno i due ex protagonisti del trono classico a superare il ciclone delle vacanze separate a Ibiza?

“Non posso dire che Giulia abbia mentito, ma…”

Mentre Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono impegnati ad allontanare su di loro i sospetti di una crisi irreparabile, Giulio Raselli è pronto a debuttare nel cast dei tentatori di Temptation Island 2019. Dopo la non scelta della Cavaglià, Raselli ha ammesso di essere rimasto deluso dalla sconfitta, ma di aver capito, proprio grazie al suo rifiuto, di essere in grado di amare senza porsi alcun limite: “A volte non essere corrisposti ti fa capire tante cose”, ha rivelato l’ex corteggiatore raggiunto da Uomini e Donne Magazine. Su colei che l’ha rifiutato, Raselli invece ha ammesso: “Non posso dire che Giulia abbia mentito, assolutamente, non lo direi mai perché non è vero. Io l’ho vissuta”, mentre sul suo rivale ha rivelato di non aver mai pensato, neanche per un secondo, che il suo interesse nei confronti della Cavaglià non fosse reale: “Io ero assolutamente convinto che Manuel provasse un sentimento, non l’ho mai negato e l’ho sempre detto anche a lei”.



