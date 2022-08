Manuel Locatelli/ “La Juventus punta allo scudetto. E io mi prendo responsabilità”

Tra le grandi protagoniste del mercato estivo, la Juventus punta in alto. La formazione di Massimiliano Allegri vuole tornare a lottare per lo scudetto e gran parte delle fortune dei bianconeri passano dai piedi di Manuel Locatelli, alla seconda stagione con la casacca torinese. “Sono molto felice” del ruolo da regista, ha spiegato alla Gazzetta: “Più palloni tocco e più entro in partita, sono soddisfatto della tournèe che abbiamo fatto, stiamo provando nuove cose e ci sono ottime sensazioni per il futuro”.

Manuel Locatelli ha spiegato che con la costruzione dal basso e il nuovo ruolo ha più responsabilità in campo, una situazione che però non lo spaventa: “Sono qui per questo. Noi non ci nascondiamo, il nostro primo obiettivo è vincere il campionato e stiamo lavorando in questa direzione. Ci siamo allenati bene e questa è la cosa più importante”.

MANUEL LOCATELLI: “ABBIAMO FATTO DEI GRANDI ACQUISTI”

Il campionato ripartirà tra due settimane e Manuel Locatelli ha voluto elogiare il grande gruppo bianconero. “Tutti seguiamo Allegri con attenzione”, ha ammesso l’ex Sassuolo: “Questi giorni sono stati importanti perché la squadra sia ancora più unita. Abbiamo fatto dei grandi acquisti e siamo molto felici”. Indicato tra i possibili leader della Vecchia Signora da Allegri e Del Piero, Manuel Locatelli ha rimarcato di aver apprezzatp l’investitura: “Ho scelto la Juventus per questo, so quali sono le mie responsabilità e mi trovo benissimo con i miei compagni. Firmare per la squadra del mio cuore è stato un momento molto emozionante”.

