Manuel Munoz Morales, chi è il papà di Rocio morto dopo una lunga malattia?/ “Per sempre nel mio cuore”

Rocio Munoz Morales, chi è il papà morto Manuel? L’addio commosso dalla figlia

Nei mesi scorsi Raoul Bova ha detto addio a suo suocero, chi era il papà di Rocio Munoz Morales? Sull’uomo si hanno poche informazioni, solo che è morto dopo una lunga malattia che la figlia ha documentato sui social. Infatti spesso attraverso il suo profilo Instagram l’attrice e conduttrice spagnola sul padre ha dichiarato: “Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo.”

Rocío Munoz Morales, compagna Raoul Bova/ “Tra noi c’era un collegamento di anime…”

Il papà di Rocio, Manuel Munoz Morales com’è morto? Si è spento a seguito di una lunga malattia il 23 giugno del 2023. Ad annunciarlo era stata la stessa figlia con uno scatto condiviso sui social in cui si vedevano due mani intrecciate, quelle appunto di Rocio e del papà e con un toccante messaggio di addio scritto in spagnolo: “Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz”. Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace.”

I Fantastici 5/ Anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2024 e diretta: la NovaLux conquista gli Europei!

Manuel Munoz Morales, com’è morto il papà di Rocio, compagna di Raoul Bova?

Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales non hanno attraversato in questi ultimi anni dei momenti facile. L’attrice, infatti, come suddetto ha perso il padre Manuel in seguito ad una grave malattia ma anche l’attore romano durante la pandemia ha perso quasi contemporaneamente entrambi i genitori.

Per fortuna, nella vita di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ci sono, oltre ai due figli che l’attore ha avuto dall’ex moglie Chiara Giordano, le due figlie della coppia, Alma e Luna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA