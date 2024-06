Luna e Alma, chi sono le figlie di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova/ Lei: “Mi riconosco molto in loro”

Rocio Munoz Morales commossa dalle figlie Luna e Alma a Verissimo: “Sono stupende”

La storia d’amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova procede a gonfie vele. La coppia, sempre più innamorata e felice ha due figlie Luna ed Alma. Ed in un recente intervista concessa a Verissimo le piccole che oggi hanno rispettivamente 8 anni e cinque ed hanno voluto fare una sorpresa alla loro mamma. Durante l’intervista infatti Silvia Toffanin ha mostrato alla showgirl spagnola una clip delle due bambine in cui spendevano parole al miele per la mamma.

“Mamma sono Luna e voglio dirti che sei una persona speciale e starai nel mio cuore per tutta la vita.” ha premesso Luna, la più grande e subito dopo le ha fatto eco la sorella più piccola Alma: “Mamma sei dolcissima, sei un cuore, una stella e un diamante, ti amo” Dopo le parole dolcissime di Luna ed Alma, figlie di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, la showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime: “Sono stupende.”

Durante la lunga chiacchierata a Verissimo Rocio Munoz Morales ha parlato dell’amore per il compagno Raoul Bova, il dolore per la morte del padre Manuel ma soprattutto si è illuminata parlando delle figlie Luna e Alma. Dopo la dolce lettera ricevuta dalla piccola ha confessato commossa: “Sono stupende, una scoperta ogni giorno per me un insegnamento di vita, hanno una capacità di donare amore incredibile. Queste cose loro spesso loro me le dicono tante volte prima che io gli dica ti amo o dia il bacio della buonanotte me lo danno loro a me ed io rimango sconvolta. Si vede che sono il frutto di un grande amore si vede nel loro modo, nei loro occhi e nel loro carattere”

Su chi somigliano Luna e Alma, figlie di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova la showgirl spagnola non ha dubbi: “Benissimo, crescono ormai sono delle ragazze, Luna ha 8 anni e Alma 5 somigliano molto al papà. Sono abbastanza Bova hanno piedoni, spallone però riconosco anche qualcosa di me in loro hanno un carattere molto allegro ma hanno anche qualcosa di me.” E subito dopo ha aggiunto ironica: “Grazie a Dio dopo tutta la fatica.”











