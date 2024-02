SANDRO E LUCIANA, STORIA STRAZIANTE A C’È POSTA PER TE 2024/ “Figlio morto a 13 anni”: Raoul Bova commosso

Dopo una toccante lettera, a C’è posta per te 2024 arriva per Luciana Raoul Bova. L’attore è molto toccato dalla storia e con voce spezzata le dice: “Tuo marito è un uomo buono, che ti ama. Mi ha toccato moltissimo la vostra storia, essendo anche genitore mi ha toccato particolarmente. Ho capito anche la debolezza di Sandro, le sue difficoltà a capire cosa stava succedendo. Io credo che tu questa rabbia l’hai trasformata in amore e credo che anche Amedeo l’abbia fatto.”

L’attore dona una collana di spago con un simbolo a cui è particolarmente legato e che la donna, in lacrime, indossa subito. Raoul Bova dona loro anche un viaggio in Polinesia, che la coppia desiderava da tempo fare. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Sandro e Luciana a C’è posta per te 2024: la drammatica morte del figlio di 12 anni

L’ultima storia della puntata di C’è posta per te 2024 del 3 febbraio si conclude con la storia di un regalo. Maria De Filippi, attraverso un consueto tributo video, presenta in studio Raoul Bova. L’attore è il regalo che Sandro vuole fare a sua moglie Luciana. Entrambi hanno vissuto un grandissimo dolore: la morte del loro figlio.

“Voglio dirle che lei è tutto per me, che se lei non ci fosse stata e non ci fosse adesso non sarei sopravvissuto. – ha detto Sandro a Maria De Filippi – È una frase vera: io non sono riuscito a reggere la malattia di mio figlio e sono stato completamente sopraffatto dalla sua morte”.

C’è posta per te 2024, Sandro chiede scusa alla moglie Luciana

Il loro bambino Amedeo aveva 12 anni quando, cinque mesi dopo aver notato un rigonfiamento sotto la mascella, scoprono che è affetto da una malattia incurabile. Tutte le speranze dei due genitori si riversano sulla chemioterapia che però non funziona: il bambino morirà poco dopo. Questo ha distrutto Sandro, che è riuscito a sopravvivere al dolore solo grazie a sua moglie Luciana. È per questo che ha deciso di chiedere l’aiuto di Maria De Filippi per ringraziarla nel mondo più speciale possibile.

A lei, senza trattenere un fiume di lacrime, una volta arrivata dall’altra parte della busta di C’è posta, dice: “Sono qua stasera perché vorrei dirti tante cose importanti. Sei la donna che risposerei mille volte, sei sempre nei miei pensieri e questa sera per dimostrartelo voglio regalarti queste meraviglie.”











