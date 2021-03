Manuel Shock organizzatore di orge, Ciao Darwin/ Video, Bonolis:”quasi quasi vado all’org*a”

Tra i protagonisti della prima puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, in replica questa sera su Canale 5, dedicata alla sfida tra chic e shock c’era anche Manuel, di Bergamo. Il ragazzo, all’epoca trentenne, ha dichiarato di essere un organizzatore di orge, oltre che un vocalist. La confessione ha lasciato molto stupito Paolo Bonolis che ha voluto sapere di più sul suo lavoro. “Trovo le persone, a seconda delle richieste, poi organizzo le location… come il signor Miccio organizza matrimoni”, ha detto chiamando in causa il wedding planner Enzo Miccio, capitano della squadra “chic”. “Come insegna il signor Miccio bisogno avere un bel vestito per essere chic. Noi siamo un genere, siamo delle persone. Voi avete solo il vestito. E ricordate che divieto non significa astensione, ma pratica sotto forma di trasgressione”, ha detto Manuel concludendo il suo discorso.

Manuel, organizzatore di orge, a Ciao Darwin

“Sono rimasto basito, quasi quasi vado all’orgia”, ha scherzato Paolo Bonolis al temine dell’arringa del concorrente della squadra shock. Sui social tantissimi hanno commentato il discorso e, soprattutto, la professione di Manuel: “È un lavoro onesto”, “È possibile avere il numero dell’organizzatore di orge? (È per un’amica!)” e “Lo stimo. Voglio essere suo amico”, hanno ironizzato alcuni utenti sui social. Tra i commenti alcuni conoscenti dell’organizzatore, che lo difendono a spada tratta: “Manuel è un grande vocalist in assoluto! È una bravissima persona intelligente e rispettosa e gentile! E inutile giudicarlo da come è vestito!” e “Ricordatevi che dietro ai personaggi ci sono sempre delle persone… finché non le conoscete al di fuori del loro “habitat” c’è poco da chiacchierare in merito”. Clicca qui per vedere il discorso di Manuel



