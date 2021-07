Manuela aggredisce Stefano a Temptation Island 2021/ Schiaffi al falò di confronto!

“Io ti vorrò bene per sempre ma non ti amo più”. Arriva l’addio, tanto sperato dai telespettatori di Temptation Island 2021, tra Manuela e Stefano. Lei confessa di non provare più sentimenti per lui che non siano affetto, lui la accusa di essere una debole e di aver creduto al primo arrivato. Prima dell’abbraccio finale, dato come saluto tra due ex, la tensione tra Manuela e Stefano è però arrivata alle stelle. Di fronte alle continue accuse e insulti di lui, Manuela ha perso le staffe ed è arrivata ad aggredirlo, colpendolo con uno schiaffo. Filippo Bisciglia, di fronte alla scena, è immediatamente intervenuto, dividendo i due un po’ troppo vicini. Furiosa, Manuela ha continuato ad inveire contro Stefano, dichiarandosi stufa di essere continuamente offesa da lui.

Manuela e Stefano si lasciano a Temptation Island/ Corrono dai single e c'è il bacio

Lite e schiaffi al falò di Temptation Island 2021

“Da anni va avanti così, ora basta, non te lo permetto più”, ha allora replicato Manuela quando Filippo l’ha allontanata da Stefano. Poi ha difeso Luciano Punzo dai suoi attacchi: “Non ho trovato un tacchino, ma un uomo”, ha replicato, per poi parlare del loro bacio: “Io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno. Per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te”.

