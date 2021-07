Manuela Carriera e Stefano Sirena si sono lasciati a Temptation Island?/ I tentatori Luciano e Federica…

Arriva il falò di Temptation Island per Manuela Carriera e Stefano Sirena dopo diversi “botta e risposta” a colpi di ripicche

Manuela Carriera e Stefano Sirena di Temptation Island 2021 sono pronti per il falò di confronto finale: la coppia si lascerà oppure no? Manuela e Stefano sono stati senza alcun dubbio una delle coppie protagoniste della nona edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia; in particolare è stata la ragazza a conquistare il cuore del pubblico femminile e non solo per via della sua relazione oramai giunta ad un punto di non ritorno.

Dopo ripetuti tradimenti da parte di Stefano, Manuela ha deciso di mettere alla prova la sua storia e i loro sentimenti a Temptation dove entrambi si sono avvicinati ai single Luciano e Federica. Proprio Manuela durante l’ultima puntata si è scambiata un bacio innocente col single tentatore Luciano. Il tutto è stato mostrato al fidanzato Stefano che si è infuriato nel vedere il single toccare il lato b della sua fidanzata. “Le ha toccato il cul*” ha detto Stefano che riguarda al comportamento della fidanzata Manuela ha aggiunto “lei tenta di ferirmi in tutti i modi ma mi fa solo arrabbiare”.

Manuela e Stefano di Temptation Island si sono lasciati? Il rapporto sembra in piena crisi

Intanto anche Stefano nel villaggio delle single non ha perso occasione per lasciarsi andare con la single Federica con cui oramai è sempre più intimo e complice. Non solo, il ragazzo non perde occasione per definire la fidanzata come una strega. Dal canto suo Manuela è arrivata ad una conclusione: “ho tanta rabbia dentro, abbiamo bisogno di confrontarci. Io tutto quello che ho fatto per lui voglio ricordarglielo faccia a faccia!”. A scaturire la rabbia in Manuela è stato un filmato in cui Stefano si è messo a piangere con la single Federica parlando della madre.

“Quanto è falso. Ha capito che mi sta perdendo…Sta fingendo, vuole fare la vittima e lei ci crede. E’ uno che non vuole essere toccato, soprattutto nei capelli perché ha paura di perderli. Ma da questa si fa fare tutto. Lui piange perché mi sono avvicinata a Luciano” – ha commentato Manuela nel pinnettu che durante il falò ha indirizzato parole non proprio lusinghiera al compagno: “lui la parola uomo non sa cosa significhi. Lui fa il bambino, io l’uomo e la donna”. Cosa succederà durante il falò di confronto?



