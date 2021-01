Manuela Arcuri: “Sposerò Giovanni in chiesa”/ “Nostro figlio Mattia porterà le fedi”

Manuela Arcuri sogna di sposare Giovanni Di Francesco in chiesa e di poter fare una grande festa con amici e parenti. La coppia sta insieme da tantissimi anni e ha un figlio, Mattia, nato nel 2014. La coppia si è sposata a Las Vegas nel 2013, ma il matrimonio non ha validità in Italia. Da tempo, l’attrice parla del desiderio di coronare il suo amore con Giovanni con i fiori d’arancio, ma finora, non è ancora riuscita a realizzare questo suo sogno. Il 2021, però, potrebbe essere l’anno giusto. “Vorrei fare una grande festa in Italia, questa volta religiosa dato che siamo cattolici. Sarà nostro figlio Mattia a portarci le fedi. Pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo, ci devo pensare”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna.

MANUELA ARCURI: MATTIA RESTERA’ FIGLIO UNICO?

Fidanzati dal 2010, Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco vivono la storia lontano dalle luci dei riflettori. Mamma e compagna innamorata e presente dei suoi due uomini, l’attrice ha anche messo da parte la propria carriera per dedicarsi totalmente al suo bambino. Ora, però, in attesa di poter pronunciare il fatidico sì, è anche pronta a tornare. L’attrice, infatti, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, sulla possibilità di poter allargare la famiglia, aveva detto: “Fra qualche mese inizierò a girare un film e subito dopo sarò sul set di una fiction. Un altro bambino mi imporrebbe ancora due anni di fermo e non me la sento”. Follemente innamorata di Mattia, l’attrice avrà cambiato idea nel frattempo?



